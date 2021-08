Arnold Schwarzenegger cruzó a quienes niegan el Covid-19: “Cuando infectás a otros la situación se agrava”

Arnold Schwarzenegger perdió un importante patrocinador de uno de sus eventos deportivos por hablar sobre las “libertades” de quienes niegan el coronavirus. El actor también llamó “idiotas” a los negacionistas y, ante eso, el dueño de una marca de suplementos dietarios que había aportado una suma importante de dinero a la competencia de culturismo “Arnold Classic” decidió bajarse del espectáculo. En las redes sociales también se levantaron campañas en su contra por creer que sus declaraciones atentan contra la libertad de la gente.

Durante una entrevista en la cadena CNN, el actor y exgobernador de California se despachó con una serie de insultos contra quienes aún niegan la enfermedad. En su intento de concientizar a la población sobre la gravedad del virus, compartió el video en sus redes sociales, donde se viralizó enseguida, pero le trajo severas consecuencias a su imagen.

“Creo que la gente debería saber que aquí hay un virus, que mata, y la única forma de prevenirlo es vacunándonos, usando máscaras, haciendo distanciamiento social, lavándonos las manos todo el tiempo”, empezó el actor.

Arnold Schwarzenegger apuntó contra los negacionistas del Covid-19

“No es solo para pensar: ‘Bueno, mi libertad está siendo perturbada’. No. ¡Al diablo con tu libertad! Porque con la libertad vienen obligaciones y responsabilidades. No se puede simplemente decir: ‘Tengo derecho a hacer x, y, y z cosas’. Cuando infectás a otras personas, la situación se agrava”, siguió.

Luego, el actor comparó los contagios y el uso de los barbijos con el hecho de conducir un automóvil, para dar un ejemplo sencillo de la responsabilidad que hay detrás de cada una de las personas. “No podés decir: ‘Nadie me va a decir que tengo que parar aquí o que tengo que parar en el semáforo (cuando está en verde). Matas a alguien más y entonces es tu culpa. Esto es lo mismo con el virus; no podés ir sin ponerte la mascarilla porque al respirar podés contagiar a otra persona, se puede enfermar y puede morir”, argumentó.

El actor participó de una entrevista para la CNN donde sus palabras despertaron el revuelo entre sus seguidores Captura de Video

Por otro lado, el actor sostuvo que “hay que estar unidos” en esta situación y parodió las palabras de los negacionistas de la enfermedad respecto de su libertad a elegir si usar o no barbijo. “Tenés la libertad de ser un idiota. El hecho de que pueda, no significa que debas hacerlo”, apuntó en la red social.

Las consecuencias

Luego de escuchar las palabras del fisicoculturista, el fundador de Redcon1, Aaron Singerman, salió a la carga con un video donde repudia sus dichos. “Cualquiera que diga ‘Al diablo con sus libertades’ es antiestadounidense y Redcon1 es una marca patriótica y prolibertad. Apoyamos la libertad de elección. No queremos que Arnold sea censurado o cancelado, simplemente no podemos apoyar su opinión con nuestros dólares”, dijo el hombre sobre la posición pro barbijo del actor.

La compañía de suplementos dietéticos explicó que ya había invertido cientos de miles de dólares para ser el principal patrocinador del evento considerado más importante del culturismo en el mundo. El año pasado, por ejemplo, la actriz Sofía Vergara fue una de las host de la competencia que atrae a deportistas de todos los rincones desde 1989.

“Siempre recordaré al Arnold que nos inspiró a entrenar duro, a creer en nosotros mismos y seguir nuestros sueños, pero ya no puedo apoyar al Arnold que nos habla hoy. Yo digo: ‘Lucha por tu libertad’”, escribió en Instagram Calum von Moger, múltiple campeón de Míster Universo, sobre los dichos del actor.

Calum von Moger, múltiple campeón de Míster Universo le respondió al ex Gobernador de California

Tras la avalancha de comentarios negativos y una campaña en su contra que pretende boicotear el evento, el actor tuvo que salir a dar la cara. Esta vez lo hizo a través de un artículo publicado en la revista The Atlantic, en la que acepta que se excedió sobre los insultos pero se mantuvo firme respecto de las consecuencias de la enfermedad y el hecho de cuidarse.

“Lo admito, llamar a la gente idiota y decir ‘Al diablo con tu libertad’ fue un poco exagerado, incluso si mantengo el sentimiento, pero no hay nada que me apasione más que mantener grande a EE.UU., y es el único tema que puede hacerme perder los estribos. (...) No soy un académico, pero puedo decirles que el egoísmo y el abandono del deber no hicieron grande a este país”, dijo en el semanario.

LA NACION