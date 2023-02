Asaltaron en Chile a la influencer coreana a la que le habían robado el celular en calle Corrientes

escuchar

Jinnytty, la influencer de Corea del Sur que sufrió hace dos semanas un violento robo en la Ciudad de Buenos Aires, atravesó un episodio similar este sábado en Chile. Un motochorro le arrebató el teléfono mientras transmitía en vivo en la plataforma Twitch desde el centro de Santiago. El video, que registró el momento, se viralizó en las redes.

La influencer, cuyo nombre real es Yoo Yoonjin, cruzaba una calle cuando un sujeto a bordo de una moto, vestido de negro y con casco, se le puso por delante y le quitó el teléfono de las manos rápidamente. Como la transmisión estaba en curso, el video mostró el momento posterior en el que el delincuente huye a toda velocidad.

Jinnytty, de 30 años, saltó al estrellato en su país al popularizar un formato de video llamado IRL (In Real Life o “en la vida real”), que consta de transmitir en vivo con una cámara ya sean caminatas o actividades de la vida real. Tiene una alta presencia vinculado a la transmisión de los videojuegos y también de la vida diaria en los países que visita.

Le robaron en Chile el celular a la influencer coreana Jinnytty

Tras su paso por la Argentina, la experiencia de Chile no fue mejor. La influencer se volcó a las redes para pedirle que le devuelven su smartphone después del robo. “ ¿Puedes devolverme el teléfono?”. escribió la joven en Twitter junto a la grabación que registra en el momento en el que le arrebatan el aparato.

Acto seguido, dio detalles de lo ocurrido y contó que sujetaba el teléfono con un cordón que estaba envuelto a su brazo. “Estaba sosteniendo el teléfono de transmisión con tanta fuerza porque sé que puede haber ladrones que roban el teléfono, pero me lo arrebató muy fuerte de la mano y el cordón también se rompió” dijo, junto a un emoji de tristeza.

Algunos de sus seguidores le expresaron su descontento con el robo y criticaron la situación del país. “Todavía es un país bonito con mucha gente agradable. Solo unas pocas malas manzanas”, respondió en medio de los mensajes que le llegaban.

La influencer surcoreana comentó que sujetaba con fuerza el celular mediante un cordón. Captura

No obstante, Jinnytty comenzó a recibir inmediato fuertes críticas que le achacaban desde su presunto descuido por lo sucedido hasta que se trataba de un hecho a adrede en aras del contenido, situaciones que ella misma rechazó a través de distintos mensajes en Twitter. Incluso se ofuscó por esos comentarios y hasta habló de haters (odiadores).

“Sabía que Livestream Fail [un subsitio de la plataforma Reddit en el que se viralizan errores de influencers] era una m... con muchos perdedores a los que les gusta odiar a otras personas solo para sentirse mejor, pero veo que el 90% de las personas dicen que fue mi culpa que me robaran el teléfono diciendo que me lo merecía y que no tengo nada de sentido común”, se quejó. Y se preguntó: “¿Qué le pasa a esta gente?”.

Y agregó: “Estaba tomando todas las precauciones que podía tomar. Necesitaba usar mi teléfono de esa forma de transmisión porque es con lo que transmito. Tenía un cordón y todo envuelto alrededor de mi brazo. ¿Se supone que debo hacer simplemente no transmitir? Estas personas literalmente no tienen lógica. Estoy perdiendo células cerebrales mientras leo”.

Jinnytty aseguró que estaba tomando todas las precauciones necesarias. Twitter

En la interacción con los internautas, uno le remarcó que era peligroso usar el teléfono de esa forma en Latinoamérica en general debido a la situación de inseguridad. “Eso es bastante triste porque América Latina tiene tantos lugares hermosos con mucha gente buena y poca gente mala”, expresó.

“También dicen que lo planeé intencionalmente para el contenido, jajaja. No es de extrañar porqué tanta gente dice que no lea los comentarios de LSF, jajaja. Me sorprende cómo la gente puede ser tan tonta, literalmente, no sé qué pasa que están diciendo que la víctima de m... es culpable de un clip”, añadió. Y sumó: “No quieren la información correcta. Solo quieren odiar. Es tan repugnante”.

El robo en Buenos Aires

El 23 de enero, a menos de 24 horas de llegar al país, Jinnytty sufrió el arrebato de su móvil en plena avenida Corrientes durante una caminata en la que mostraba a sus seguidores una de las calles más famosas de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el delincuente le sacó el teléfono de las manos y huyó por el subte de la línea B, pero el celular siguió grabando.

Así le robaron el celular a la streamer Jinnytty

A pocos metros de la estación Florida de la línea B de subtes, se escucha a la streamer disculparse por chocar con una persona. Acto seguido, un ladrón le robó el celular por atrás y se dio a la fuga rápidamente por las escaleras de la entrada a la boletería del transporte subterráneo.

En el trajín, el celular continuó transmitiendo la secuencia y Jinnytty intentó seguirlo al grito de “estoy streameando”. A los pocos segundos se perdió la señal de video, pero las personas en el chat de texto seguían escribiendo sobre la insólita situación. Sin embargo, poco después pudo recuperar el teléfono. Identificó a los delincuentes y decidió correr detrás de ellos.

En una segunda transmisión contó los detalles. “Eran una chica y un chico. La chica tomó mi teléfono, así que la perseguí. Era muy lenta, incluso yo podía perseguirla”, dijo. “Otro chico me estaba bloqueando para que no pudiera perseguirla, pero después lo empujé y corrí hacia la chica”. Finalmente, llegó hasta el subte y pudo atraparla en el suelo y recuperar su teléfono. “Ella se dio vuelta y salió por las escaleras del metro ”, agregó.

Jinnytty contó cómo recuperó su celular y qué pasó con la persona que le robó

Quién es Jinnytty

La joven de 30 años tiene alta presencia con videos en vivo vinculados a los juegos y a la vida diaria. Se hizo conocida por cómo realiza grabaciones IRL (in real streaming) en las que pasea con una cámara por espacios exteriores y expone así actividades del día a día o caminatas.

Nacida el 28 de julio de 1992, se graduó en la Universidad High School de Irvine, en California, en 2010; y más tarde en Información y Diseño Digital en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur.

Su carrera como streamer tuvo su auge a fines de 2017 con el juego Hearthstone y más tarde, con The Last of Us, sobre todo por el alto grado de interacción que logró con sus seguidores. En un principio tuvo un público muy sólido en Taiwán, lugar al que incluso fue a hacer un encuentro con sus fans. Sin embargo, ya para 2019, cambió su audiencia y se enfocó más en crear contenido para Europa y Estados Unidos.

