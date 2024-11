Aseguran que Lenny Kravitz estuvo con una actriz argentina tras su show en Buenos Aires

Esta semana, Lenny Kravitz está de visita en la Argentina por cuarta vez. El legendario músico estadounidense vino para dar dos shows en el Movistar Arena, en el marco de su gira Blue Electric Light Tour. Durante la noche del miércoles, enloqueció a sus fanáticos y demostró que sigue más que vigente que nunca a sus 60 años. Horas después de la presentación, el músico atrajo la atención de todos los medios de comunicación y no precisamente por su impecable performance.

Según contó Juan Etchegoyen en Desayuno Americano (América TV), Kravitz se fue con Eva De Dominici después del show. De acuerdo a lo que explicó el periodista, la actriz y el músico tendrían un romance. “Ella llegó a Argentina hace unos días y se enteró de que él estaba en el país. Pese a sus compromisos, parece que es posible que cancele algunos planes para verlo”, detalló.

Eva de Dominici y Lenny Kravitz habrían pasado la noche juntos Captura Instagram

Más adelante, compartió los detalles del íntimo encuentro: “Ellos se juntaron en la casa de un famoso acá en Palermo. No querían mostrarse con el público a los besos. Me hablan de encuentros dentro de esa casa, medio de escondidos. Pero el tema es que alguien los vio...”. Asimismo, Etchegoyen explicó por qué todos los presentes asumieron que pasaron la noche juntos. “Me cuentan que él a las dos de la mañana le dice al representante ‘yo me voy al hotel’ y ella, justo en el mismo momento, dice que se va a su casa”, aseguró.

La supuesta infidelidad de Eva de Dominici

Cuando esta noticia empezó a recorrer el mundo, lo que más impactó a todos los usuarios de las redes sociales fue el hecho de que Eva de Dominici está en pareja con Eduardo Cruz, el hermano de la famosa actriz Penélope Cruz. Hasta el momento, los seguidores de la argentina creían que su pareja seguía en pie, ya que ambos conviven en Estados Unidos, donde crían a su hijo en común, Cairo.

Eva de Dominici junto a su esposo Eduardo Cruz y su hijo Cairo @dedominicieva

Si bien Eva, como es su costumbre, está en el país para visitar a su familia y amigos, este presunto affaire hizo dudar a todos sobre los motivos reales de su llegada a la Argentina. Lo curioso es que, hace tan solo una semana, la actriz asistió a la avant-premiere de The Uninvited, su más reciente película, junto a su marido. En la alfombra roja del Egyptian Theatre, de Dominici posó junto a Cruz con un espectacular vestido de Zuhair Murad y celebró el lanzamiento del film que protagoniza junto a un elenco de primer nivel integrado por Pedro Pascal, Walton Goggins y Elizabeth Reaser.

Eva de Dominici en el estreno de su nueva película de Hollywood @dedominicieva

Tal como mostró en su cuenta de Instagram, la actriz está en uno de sus mejores momentos laborales. A la salida del estreno, que fue en pleno Hollywood, firmó cientos de autógrafos para los fanáticos que esperaron horas por su llegada. Además, en breve empezará el rodaje de una película que protagonizará junto a Guillermo Francella. Como si todo esto fuera poco, también tiene programado para el año que viene otro film en Estados Unidos, para el que tuvo que teñirse el pelo y someterse a una estricta dieta para bajar de peso.