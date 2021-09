Aseguran que Luciana Salazar habría utilizado a Benjamín Vicuña para ocultar que sale con otro famoso

Días atrás surgieron rumores acerca de un posible encuentro entre Luciana Salazar y Benjamín Vicuña. Todo se habría dado durante la apertura de un exclusivo restaurante de la Ciudad. Si bien ambos lo desmintieron, ahora se dice que ella estaría saliendo con otro famoso y que, las versiones que la vincularon al actor chileno, le sirvieron para despistar.

Durante la edición de La Academia (eltrece) del lunes, Ángel de Brito aprovechó la presencia de Salazar para consultarle directamente: “Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con algún actor, porque la vincularon este fin de semana”.

Entre risas y ante la mirada de Carolina “Pampita” Ardohain (jurado del programa y además exmujer de Vicuña), la participante dijo que no había salido acompañada del restaurante esa noche. “Yo me fui sola”, aseguró. Pese a eso, el periodista insistió en indagar sobre el tema, aunque no obtuvo ninguna declaración picante.

“No, no. Yo me fui sola el otro día”, dijo Luciana Salazar durante su participación La Academia este lunes

Por su parte, Vicuña también desmintió el rumor de su encuentro con Salazar. El foco actual del actor chileno es otro: viajará a Europa en los próximos días para ver a sus hijos y para participar de la nueva entrega de los Premios Platino.

La respuesta de Benjamín Vicuña acerca de los rumores de una salida con Luciana Salazar

Este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece), Ángel de Brito reveló que habló con el actor chileno y que le desmintió el rumor de romance con Luciana. “Me lo tomo con humor pero es cualquiera, sinceramente no sé de dónde salen estas cosas”, respondió sobre el asunto.

A su vez, y ya para despejar todo tipo de dudas, agregó: “Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos. La saludé, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento”.

Hasta el momento continúa siendo un misterio si Luciana Salazar sale actualmente con alguna personalidad

Pese a que Salazar reiteró en la pista de La Academia que “no estaba saliendo con nadie”, se rumorea que en realidad estaría con otro famoso: se trata de Mariano Martínez. El romance podría ser producto de la participación que él tuvo semanas atrás en el programa, a donde fue invitado por ella a bailar un ritmo de a tres.

“Para mí sale con Mariano Martínez. Se quedaron calientes después de haber bailado juntos en La Academia”, lanzó pícara Yanina Latorre al debatir el tema en el programa.

El romance entre Salazar y Martínez pudo tener inicio durante una participación en conjunto que tuvieron en La Academia instagram.com/marianom78

Pese a que los trascendidos comenzaron a cobrar vuelo, en Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa que conduce Carmen Barbieri, la panelista Estefi Berardi contó que el actor fue visto en un boliche con otra mujer que no era Salazar.

La cronista se apoyó en publicaciones que el propio Martinez hizo en sus redes sociales, donde se lo vio con Lourdes Puppi, una exparticipante de Combate. La joven, que es profesora de educación física, también formó parte de Showmatch junto a Mica Viciconte.

Hasta el momento, y luego de conocerse las novedades acerca de Martínez y Salazar, se mantiene en incógnita quién podría ser la personalidad del mundo del espectáculo con la que actualmente estaría ella.