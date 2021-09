Luciana Salazar reveló qué pasó durante su encuentro con Benjamín Vicuña

Tras los rumores que vinculaban a Luciana Salazar con Benjamín Vicuña, quien recientemente se separó de María Eugenia “La China” Suárez, la modelo rompió el silencio y contó la verdad sobre lo sucedido entre ella y el actor chileno.

Este lunes, durante la emisión de La Academia (eltrece), el jurado Ángel de Brito aprovechó la ocasión para increpar a Salazar: “Le quería preguntar a Luciana, si está saliendo con algún actor, porque la vincularon este fin de semana”.

Luciana Salazar contó toda la verdad sobre lo que sucedió con Benjamín Vicuña

Rápida de respuestas, la madre de Matilda contestó con una risa nerviosa: “No, yo saliendo, no”. “¿Con Vicuña?”, insistió el periodista, a lo que Salazar replicó, en referencia a los rumores que comenzaron a circular: “No, no. Yo me fui sola el otro día”.

Sin dar el brazo a torcer, De Brito siguió: “Dijeron que te fuiste con él. ¿Lo conocés? ¿Lo saludaste?”. Firme con su respuesta, la modelo explicó: “No lo conocía de antes, sí lo vi en la fiesta”.

Si bien Salazar dejó en claro que no había nada entre ella y Vicuña, De Brito quiso saber si estaba saliendo con algún “otro actor”, como Mariano Martínez. Nuevamente, la actriz fue tajante: “No”.

Todo el intercambio sucedió bajo la mirada de Carolina “Pampita” Ardohain, quien además de jurado del programa es la exesposa de Vicuña.

Los rumores

Según contó Rodrigo Lussich en El show de los escandalones (América), Benjamín Vicuña coincidió con Luciana Salazar en una fiesta por la inauguración de un restaurante el viernes por la noche y salieron juntos del evento “muy acaramelados”

“En la noche del pasado viernes, en la fiesta de apertura de un conocido restaurante se encontraban, a saber: Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la Ve, Mariana Genesio Peña, Luciano Cáceres, Candelaria Tinelli con Coti, Charlotte Caniggia, Fabián Medina Flores, Martín Baclini, Agustín Casanova, Soledad Fandiño, entre otros”, comenzó a relatar el periodista.

Luciana Salazar y Benjamín Vicuña se habrían ido juntos de una fiesta - Fuente: América TV

Luego, dijo entre risas: “Benjamín Vicuña pegoteado, como una especie de lapa, como una especie de moco, como un abrojo. Él le hablaba y le estaba encima, toda la velada, enloquecido con ella. La pareja menos pensada de Benjamín Vicuña, en depresión, pero siempre buscando qué hacer porque tiene que alimentar la rata”.

Finalmente, antes de presionar el detonador de la “bomba”, Lussich reveló: “La rata no piensa, no entiende, no razona. Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”.