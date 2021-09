Benjamín Vicuña habló sobre los rumores de romance con Luciana Salazar: “Me lo tomo con humor”

En las últimas horas, comenzaron a circular algunos rumores que indicaban que Benjamín Vicuña y la “China” Suárez estarían viviendo nuevos romances luego de su separación. Mientras se dice que ella estaría teniendo un amorío con un hombre que vive en Miami, al chileno se lo vinculó con Luciana Salazar, con quien compartió una fiesta el viernes por la noche.

“Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un abrojo, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, aseguró Rodrigo Lussich en El show de los escandalones.

La primera en desmentirlo fue la propia protagonista de este rumor, quien ayer por la noche aprovechó su paso por la pista de ShowMatch para dar su versión de los hechos. “Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana... Con Vicuña”, lanzó De Brito antes de que la rubia reciba su puntaje secreto.

“Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día”, aclaró algo incómoda frente a la mirada seria de Pampita Ardohain, que intentó poner su mejor cara de póquer. E inmediatamente, Salazar agregó: “No lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”. Al parecer, De Brito creyó en su palabra y dio a entender que sería otro el actor que está cerca de la vedette [Mariano Martínez, quien participó recientemente del certamen como invitado]; algo que también le preguntó en vivo y la rubia se encargó de desmentirlo, sin poder ocultar sus nervios.

Esta mañana, la palabra que faltaba llegó en Los ángeles de la mañana. El conductor contó que ayer por la noche habló con Benjamín Vicuña y le preguntó directamente sobre estas versiones que lo vinculan con Salazar. Tras revelar que el chileno le contestó de manera muy amable, De Brito mostró la conversación que mantuvieron.

“ Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente no sé de donde salen estas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos ”, comentó el actor sorprendido por la repercusión que se armó tras los dichos de Lussich.

No contento con su respuesta, el periodista indagó un poco más: “¿Al menos se saludaron?”, preguntó para saber si había habido algún contacto entre ellos. Lejos de ocultarlo, Vicuña respondió con total sinceridad. “Si, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento”, señaló.

Tras su declaración, Yanina Latorre respaldó los dichos del actor. “Es verdad. Se dio el encuentro entre Luli y Benjamín, se saludaron. Pero él estaba sentado en la mesa de Suar, ella fue, saludó y se fue. Benjamín se fue del restaurante en el auto con el prensa, de eso doy fe”, advirtió la panelista.

Hasta ahora lo único cierto es que el actor está preparando sus valijas para viajar a España y reencontrarse con sus hijos Magnolia y Amancio los primeros días de octubre. Hace algunos días, La China Suárez se mudó temporalmente a Madrid para filmar una película que protagonizará junto a Álvaro Morte, el popular “Profesor” de La Casa de papel. Él, en tanto, acudirá como invitado de los Premios Platino, los galardones que distinguen la excelencia en logros cinematográficos iberoamericanos que este año se entregarán en la capital española.