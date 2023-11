escuchar

El músico Rodrigo Galarza falleció en la noche del lunes 13 de noviembre, a los 33 años, luego de una internación en medio de la enfermedad que atravesó en el último tiempo. Así lo confirmaron desde el perfil de Instagram del Teatro Oficial Juan de Vera, este martes. El mundo del espectáculo está de luto y las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias: “Una gran pérdida para el mundo artístico local”.

“El joven talento musical falleció tras cursar una enfermedad que lo tenía complicado”, expresaron a través de la cuenta de Instagram del Teatro Oficial Juan de Vera, acerca del integrante del Trío Delvalle, Fernández, Galarza. Y añadieron: “Guitarrista, cantante, compositor. Rodrigo representa una gran pérdida para el mundo artístico local”.

La cuenta del teatro dio la noticia del fallecimiento Instagram: teatroveraok

Rodrigo Galarza falleció a los 33 años e integró el trío musical junto a Pablo Delvalle y Billy Fernández, que publicaron el álbum Paisajes. Además, también formó parte de la banda de la comparsa Ará Berá. Su especialidad fue el carnaval y el chamamé, propios de sus raíces correntinas; aunque también exploró los géneros de rock y jazz.

El joven compositor tenía dos hijos, de uno y cuatro años, León y Ciro. “Que en paz descanses, amigo. Gran guitarrista y persona”, expresó un usuario ante la noticia de la partida de Galarza. “Lamentamos el fallecimiento de Rodrigo. Estarás siempre en nuestros corazones”, apuntó otro.

Horacio Cáceres compartió un homenaje hacia el músico X: @HoracioCaceres3

Horacio Cáceres expresó en su perfil de X (exTwitter): “La vida es tan solo un momento. Es casi como una tormenta de verano, un suspiro”. Y señaló: “Entonces, hay que tratar de no desperdiciarla y disfrutar cada instante, porque ‘no somos para semillas’, como decía mí abuela. Pero, cuando de pronto te encontrás con la triste partida de un amigo de serenata en la Radio, el Teatro o quizás en la Fiesta del Chamamé... Se viste de negro crespón hoy tu guitarra, amigo Rodrigo Galarza. Dios te dé el descanso eterno”.

