Así está hoy Bianca Aristarán, la hija de ‘Soy Rada’ que se dedica a la actuación

Los niños crecen y de a poco van abriéndose paso en el mundo de “los adultos”, buscando su propio camino, el cual, a veces, dista un poco del que eligieron sus padres y otras sigue el mismo recorrido. Bianca Aristarán lleva el arte en la sangre. Empezó a bailar prácticamente cuando comenzó a caminar. Debutó en la calle Corrientes con un exitoso musical y hoy a los 19 años estudia actuación, tiene su propio pódcast, acumula miles de seguidores en las redes sociales y ahora acaba de protagonizar una campaña publicitaria junto a su padre Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán.

Agustín 'Soy Rada' Aristarán y su hija Bianca, quien actualmente tiene 19 años (Foto: Instagram @soyrada)

Bianca Aristarán siempre supo que quería dedicarse al arte, al igual que sus padres, porque según le dijo a LA NACION en febrero de 2024, “criada en un teatro era muy difícil que saliera abogada”. Su madre es violinista y su padre actor, mago y músico. “Mis papás me apoyaron mucho, porque los dos vienen de familias con trabajos muy tradicionales y tuvieron que pasar por eso. Desde que nací, ante todo ellos me dijeron ‘vos tenés la libertad de hacer lo que quieras, pero estudiando’”, sostuvo. De a poco comenzó a formarse en actuación, canto y danza.

En 2023 Bianca Aristarán debutó en teatro como parte del ensamble de Matilda, el musical (Instagram @bianaristaran)

El mundo la conoció a partir de sus participaciones en los videos que hacía su padre en las redes sociales. Hizo publicidades y apareció en televisión hasta que en 2023 llegó una oportunidad laboral que lo cambió todo: ser parte del ensamble de Matilda, el musical, una adaptación de la novela homónima de Roald Dahl que se presentó en el Gran Rex y fue todo un éxito. Allí compartió el escenario con su padre, quien interpretó a Agatha Tronchatoro, la malvada directora del colegio, y con Fernanda Metilli, pareja del actor, que se puso en la piel de la Sra. Wormwood, la madre de Matilda.

En la actualidad Bianca Aristarán cursa la Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), sube videos a YouTube, tiene su propio pódcast Tomalo con pinzas y una importante presencia en las redes sociales: tiene 175 mil seguidores en Instagram y acumula 200 mil y casi 14 millones de “me gusta” en TikTok, donde graba lo que acontece en su día, hace corografías, y muestra las actividades y eventos a los que asiste con su padre.

Bianca Aristarán, la hija de "Soy Rada"

Esta semana, en tanto, la joven de 19 años sorprendió a todos al protagonizar una campaña publicitaria para una marca de ropa con su papá y su abuelo Roberto con motivo del Día del Padre, que en la Argentina se celebra el domingo 15 de junio.

Así está hoy Bianca, la hija de Agustín 'Soy Rada' Aristarán (Foto: Instagram @soyrada)

Bianca estudia la Licenciatura en Arte Dramático en la UNA; es influencer y tiene un pódcast y (Foto: Instagram @soyrada)

La sesión de fotos se realizó en la casa del actor e incluso hasta participó Honorio, su perro. Posaron los tres juntos, también en duplas y en solitario. Y muchos se sorprendieron al ver a Bianca como una adulta. Demostró que se siente cómoda frente a las cámaras y jugó con diversos cambios de look: desde un conjunto denim con anteojos de sol hasta un set de suéter y jogging con mocasines y chaleco y gorro de lana.

Padre e hija: Agustín 'Soy Rada' y Bianca (Foto: Instagram @soyrada)

Las tres generaciones Aristarán, Roberto, Agustín y Bianca, protagonizaron una publicidad por el Día del padre (Foto: Instagram @soyrada)

“Hace un tiempo Jochi me cuenta que una tienda de ropa que está en todo el país querían hacer una campaña por el día del padre con Bianca, mi viejo y yo. La idea me copó, le dije a Bian y entró al toque; le comenté a mi viejo (quien nunca se hizo una sesión de fotos) y le gustó, pero me dijo, ‘le pregunto a mamá qué opina’, a lo que mi vieja en el acto le dijo ‘si no lo hacés te mato’”, expresó “Soy Rada” en sus redes y compartió el resultado de la producción que protagonizaron en familia. “Qué vida divertida me tocó”, expresó.