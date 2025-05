Marilina Bertoldi lanzó su nuevo video y generó polémica por una supuesta parodia a Emilia Mernes

Hace unos días, Marilina Bertoldi llamó la atención de sus seguidores al lanzar el videoclip de su nuevo tema, “El gordo”. En el material, que protagoniza junto a la actriz Dolores Fonzi, la artista eligió una puesta en escena cargada de ironía, con una crítica sutil al mundo del espectáculo y la realidad mediática. Sin embargo, lejos de pasar desapercibido, el video rápidamente encendió la polémica: muchos usuarios en redes comenzaron a señalar que la estética de Bertoldi parecía una parodia directa de Emilia Mernes.

En las redes, no tardaron en aparecer quienes interpretaron la propuesta visual de Bertoldi como una parodia directa a la cantante argentina. Además del look compuesto por boina celeste, top fucsia y una actitud de diva pop, hubo un detalle que reforzó aún más esa lectura: en una escena del video, el personaje interpretado por Bertoldi hace un comentario irónico sobre su bronceado. Para muchos, esto fue una alusión a la reciente polémica que rodeó a Mernes durante el lanzamiento de “Blackout” —el tema que comparte con Tini Stoessel y Nicki Nicole—, cuando fue cuestionada por el tono de piel notablemente más oscuro que mostró en el videoclip.

Desde detalles de la estética hasta algunas frases, las redes se acordaron de Emilia Mernes con el nuevo video de Marlina

Otro de los puntos que llamó la atención del público fue el título de la canción. Mientras que el nuevo tema de Bertoldi se titula “El Gordo”, Mernes había trabajado tiempo atrás con el reconocido DJ Gordo, lo que algunos usuarios no tardaron en señalar como otra posible referencia camuflada en el videoclip. Estos guiños, sumados al estilo visual, alimentaron la teoría de que se trataba de una sátira dirigida.

En el videoclip, la artista argentina utilizó un look muy similar a los de Emilia, por lo que se entendió como una imitación

Debido a esto, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios que mezclaban humor, ironía y críticas. Algunos usuarios se sumaron al juego con frases como: “Marilina Mernes no existe, no puede hacerte daño. Marilina Mernes”, “Elmira Miernes”, “No pensé que iba a vivir para ver a Marilina vestida de Emilia Mernes” y “Sos increíble”, combinando nombres y estilos de ambas artistas y celebrando su propuesta. Sin embargo, otros mensajes reflejaron incomodidad por el tono del videoclip: “Ayudaron a fomentar el odio que estuvo recibiendo (Emilia) el último tiempo”, “No se entiende la gravedad de generar hate masivo hacia una persona que no se mete con nadie” y “Cómo se nota cuando a uno le está yendo bien y tenés que estar tirando palitos para que te den de qué hablar, y para colmo lo hacés para llamar la atención”.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram)

La respuesta de Marilina Bertoldi

Frente a las críticas, Marilina Bertoldi decidió manifestarse a través de su cuenta de X con un mensaje claro y directo: “Me parece que ven la imitación y exageración como un insulto sólo cuando lo hace una mujer, chiquis”. De esa manera, la artista defendió la intención de su propuesta y apuntó a una doble vara en la interpretación de las expresiones satíricas cuando provienen de voces femeninas.

La respuesta de Marilina Bertoldi ante las críticas (Captura: X)

Los detalles de la propuesta

El videoclip fue dirigido por Malena Pichot y Nano Garay Santaló, y protagonizado por Dolores Fonzi, Julián Lucero, Pichot y Bertoldi. Según la artista, la canción “El Gordo” es la más “argentina” de su nuevo disco. Con guiños al cine de terror y la ciencia ficción, la propuesta funciona como una parodia a ciertos aspectos de la cultura mediática. En tono irónico, Fonzi interpreta a una conductora, mientras que Bertoldi encarna a una estrella pop obsesionada con su imagen.

El clip se estrenó una semana después del lanzamiento de Para quién trabajás Vol. I, el nuevo disco de Bertoldi. En él, la artista se luce como compositora, instrumentista, intérprete y productora, en un trabajo que define como bedroom rock y que marca una nueva etapa sonora, con más presencia de teclas y bases electrónicas.