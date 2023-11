escuchar

El 7 de diciembre, Christian Sancho y Celeste Muriega se convertirán en marido y mujer. El amor surgió en el verano de 2022 mientras hacían Sex y próximamente darán el gran paso de quedar unidos en matrimonio. No obstante, en la boda habrá una importante ausencia, la de Camille, la hija de 22 años del actor, fruto de su relación con Valeria Britos. Alejada de la exposición y las cámaras, la joven lleva una vida tranquila en España, estudia Ingeniería Química y toca la guitarra. Si bien tiene vínculo con su padre, optó por no viajar para el gran evento.

Esta semana, Sancho y Muriega estuvieron en Socios del espectáculo (eltrece) y adelantaron su boda. Para sorpresa de todo, el novio contó que su hija mayor no estará presente y reveló los motivos. “Ella está en proceso de exámenes. Estudia Ingeniería Química y esta es la época de diciembre en la que rinde todos los exámenes. Le está yendo muy bien y entendí que si ella tiene un objetivo, no tenía que ser tan egoísta de pretender que esté en mi casamiento”, expresó.

Camille, la hija mayor de Christian Sancho, tiene 22 años y vive en España con su mamá Instagram @calu.sancho

Si bien el modelo contó que le ofreció a su hija mandarle los pasajes, aseguró que entendió que ella tiene “una prioridad, un objetivo y un sueño”, que es recibirse en poco tiempo. Incluso comentó que le está yendo muy bien en sus estudios. Por su parte, Gael, su hijo menor nacido en 2010 y fruto de su relación con Vanesa Schual, si estará presente en la boda que se realizará en los próximos días.

Valeria Britos junto a su hija Camille, fruto de su relación con Christian Sancho Instagram @/valeriabritosok

Christian Sancho y Valeria Britos iniciaron su relación en 1999 y dos años después le dieron la bienvenida a su única hija en común, Camille. “Estoy de cuatro semanas. Me hice un test casero y después lo confirmé con un análisis”, había dicho la actriz en aquel momento, mientras que su entonces pareja sostuvo: “Estamos muy felices. Fue algo que pasó, pero bienvenido sea”. No obstante, tras el nacimiento de la bebé, las cosas entre la pareja se complicaron al punto tal que decidieron separarse. Incluso en 2012, ella lo denunció por no cumplir con la cuota alimentaria.

Actualmente, “Calu”, como elige llamarse en Instagram, tiene 22 años y vive en España junto a su madre y el marido de ella, Lionel Campoy, mejor conocido como ‘Bobby Goma’, por su recordado personaje en Videomatch. A diferencia de sus padres, la joven optó por no seguir un camino artístico. Si bien le gusta la música y toca la guitarra, decidió que su futuro está en otro rubro. Estudia Ingeniería Química en Europa y planea recibirse en tiempo y forma.

Britos vive en España con su hija Camille y su marido Lionel Campoy Instagram @valeriabritosok

Si bien no es muy activa en las redes, en su cuenta de Instagram Camille tiene algunas postales de sus viajes por el mundo y su posteo más reciente es con quien sería su novio. Una de las cosas más llamativas, sin dudas, es el gran parecido físico que tiene con su madre, desde la mirada, hasta la sonrisa y el color del cabello. Los posteos de ambas, dan cuenta de que tienen un gran vínculo. Son muy cómplices y compañeras y disfrutan de la vida en familia que tienen en España.

Madre e hija tienen un gran parecido físico Instagram @valeriabritosok

En cuanto a la relación con su padre, la joven no suele pronunciarse tanto en las redes. No obstante, en 2021 lo hizo emocionar hasta las lágrimas al dedicarle, desde España, unas palabras en un video cuando él visitó el programa Vino para Vos (Net TV). “Hola, Pa. Acá es bastante temprano. Estaba cursando online en la facultad, pero no quería dejar de mandarte un saludo acá, desde la distancia. Voy a seguir estudiando, pero quería mandarte este saludo”.

En ese entonces, por la pandemia del Covid-19 y la distancia, padre e hija llevaban un año sin verse. “Nuestro vínculo se construyó con mucho esfuerzo, con lo que se podía de entrada, porque uno era muy chico para ser padre y se encontraba con ese desafío, esa vorágine, ese vértigo. Era muy chico, muy joven, Valeria también, y nos encontramos con la posibilidad de ser padres de un día para el otro”, dijo el actor tras escuchar las palabras de su hija.