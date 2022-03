Así está hoy Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel

Eloísa tiene 14 años y es hija de Paola Krum y Joaquín Furriel. Nació el 9 de febrero de 2008 y hoy, en plena adolescencia, sueña con seguir el paso de sus padres en el mundo del espectáculo.

Su intención es dedicarse a la actuación y le dedica tiempo: va a una escuela con orientación artística, toma clases de canto, teatro y piano, un instrumento que domina como una verdadera profesional.

Las fotos de Eloisa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel (Foto: Instagram)

Paola y Joaquín estuvieron juntos ocho años en total y actualmente mantienen una buena relación gracias a Eloísa. De hecho, tal como reveló Krum en una entrevista, viven muy cerca.

“Nosotros vivimos a una cuadra y media de distancia. Es espectacular”, aseguró la actriz. “En una época no, pero ahora sí. Entonces fue fácil organizarnos, la verdad”, remarcó.

Las fotos de Eloisa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel (Foto: Instagram)

La madre, orgullosa del talento de su hija, aseguró que la adolescente canta de manera “espectacular”. “No es porque sea mi hija, pero yo canto y no le llego ni al dedo gordo del pie”, sostuvo entre risas al mismo medio. Y agregó en diálogo con Gente: “Soy totalmente objetiva. Tiene un don para la música en general y además se ocupa de perfeccionarse estudiando”.

Sin embargo, por ahora Eloísa tiene que conformarse con seguir su etapa de preparación y perfeccionamiento, ya que sus padres todavía no quieren que se dedique de lleno al arte.

“La dejaría que se dedique a la actuación porque veo que es su deseo y que lo disfruta muchísimo, pero hay que esperar un poquito más para verla porque está estudiando un montón y me parece que es un momento de enriquecimiento”, dijo su madre. “Cuando empiece a trabajar está bueno que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para poder sentirse segura”, explicó.

Las fotos de Eloisa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel (Foto: Instagram)

Respecto a la pesada carga que podría significar para la adolescente llevar semejantes apellidos y querer hacerse un nombre en la escena artística, su madre aseguró: “Yo conozco el talento que ella tiene, entonces estoy tranquila porque sé que no va acceder a ningún espacio porque sus padres son conocidos en el medio. Y creo que ella también está muy segura de eso”.

En la entrevista, la actriz reveló además que Eloísa es muy parecida a Furriel. “Es igual a Joaquín”, reconoció. Y cuando le preguntaron a qué se refería, si a su personalidad o los dotes para la actuación, Krum respondió entre risas: “En todo”.

Las fotos de Eloisa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel (Foto: Instagram)

En enero de este año, Furriel habló de Eloísa en una entrevista con Implacables (elnueve), y señaló con orgullo que la pequeña lo va a ver siempre al teatro. “La primera obra a la que vino a verme fue ‘Final de partida’. Vio una parte, era chica y no era fácil para ella”, explicó el actor en referencia a la complejidad del texto. “Venía mucho a camarines. Alfredo (Alcón) la quería mucho y ella a Alfredo también”, reveló.

Además, sostuvo que la primera obra completa que vio fue Hamlet. “Yo le comenté a mis compañeros que quería hacer algo no habitual, que era ir para adelante y saludarla para dedicarle la función”, explicó. “Desde el principio estaba como esos muñecos inflables que se mueven y hacía todo para que la vea. Al final se sacó el buzo y lo revoleaba para llamar la atención. Estaba Paola (Krum) con su pareja. La saludé, me miró y se quedó quietita. Después me dijo lo que le había gustado y lo que no de la obra”, explicó.