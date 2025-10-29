Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie

Jaclyn Smith celebró su cumpleaños número 80 el 26 de octubre, y reafirmó su lugar como una de las figuras más icónicas de la televisión y la cultura pop estadounidense. Inolvidable por su interpretación de Kelly Garrett en la mítica serie Los Ángeles de Charlie, la actriz supo reinventarse a lo largo de las décadas al transformar su fama en una sólida carrera que abarca el mundo de la moda, los negocios y el activismo por la salud. A lo largo de los años, no solo se mantuvo vigente, sino que también se convirtió en un símbolo de elegancia, constancia y versatilidad.

El grupo original de Los Ángeles de Charlie: Jaclyn Smith, Kate Jackson y Farrah Fawcett Getty Images

El camino de Jaclyn Smith en la televisión comenzó en 1976, cuando Los Ángeles de Charlie irrumpió en la pantalla estadounidense con una propuesta completamente innovadora para la época. La serie presentaba a tres detectives mujeres, que rompían con los estereotipos de género presentes en el drama policial tradicional.

La recordada actriz cumplió 80 años el 26 de octubre (Foto: Instagram/@realjaclynsmith)

Con un estilo audaz y una narrativa que combinaba acción con glamour, el programa se convirtió en un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la televisión de los años setenta.

Así está hoy Jaclyn Smith (Foto: Instagram @realjaclynsmith)

Producida por Aaron Spelling y Leonard Goldberg, la ficción se mantuvo al aire durante cinco temporadas y se consolidó como un símbolo de empoderamiento femenino en la época. Un detalle no menor es que Smith fue la única actriz que participó en los 110 episodios, donde compartió elenco con Farrah Fawcett, Kate Jackson y, más adelante, Cheryl Ladd.

Jaclyn Smith en Los Ángeles de Charlie

Cuando la serie terminó en 1981, Smith demostró que su talento trascendía la televisión al construir una carrera versátil: participó en más de 50 producciones entre cine y televisión, destacándose en papeles que le permitieron mostrar su amplitud interpretativa. Uno de los más recordados fue su rol de Jacqueline Bouvier Kennedy en una miniserie biográfica, un trabajo que le valió una nominación al Globo de Oro y consolidó su reputación como una actriz capaz de reinventarse sin perder su esencia.

Una trayectoria sorprendente

A lo largo de su carrera, Jaclyn Smith fue bautizada por la prensa como la “Reina de las miniseries”, un título que reflejaba su presencia constante y destacada en producciones televisivas de gran éxito.

Jaclyn Smith fue bautizada por la prensa como la “Reina de las miniseries" (Foto: Instagram @realjaclynsmith)

Participó en títulos memorables como Rage of Angels, George Washington y The Bourne Identity, donde demostró su versatilidad y carisma frente a la cámara. Su vínculo con Los Ángeles de Charlie también se mantuvo vigente con el paso del tiempo, al realizar apariciones especiales en las nuevas versiones, incluido el filme de 2003 protagonizado por Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu, y más tarde en la adaptación dirigida por Elizabeth Banks.

Mediante sus redes sociales, comparte contenido con sus seguidores sobre su día a día (Foto: Instagram @realjaclynsmith)

De todas formas, su trayectoria no se limitó a la actuación, puesto que Smith también se destacó en otros formatos televisivos, con participaciones en las reconocidas series Law & Order: SVU y CSI: Crime Scene Investigation, donde volvió a demostrar su capacidad para adaptarse a distintos géneros. Además, incursionó en la conducción con el programa Shear Genius, donde desplegó su elegancia y naturalidad frente al público, lo que consolidó aún más su estatus como una figura integral de la televisión estadounidense.

Su faceta como empresaria

Más allá de su destacada trayectoria como actriz, Jaclyn Smith se convirtió en una pionera dentro del mundo empresarial. En 1985, tomó una decisión audaz al lanzar su propia línea de ropa y accesorios, en una época en la que las celebridades se limitaban a prestar su nombre a marcas ajenas.

Jaclyn Smith también se desarrolló como empresaria (Foto: Instagram @realjaclynsmith)

Con el tiempo, su marca se expandió hacia perfumes, productos de belleza y textiles para el hogar, y logró exitosas colaboraciones con las cadenas Nordstrom Rack y HSN, lo que le permitió alcanzar a millones de consumidoras en todo el mundo.

Su marca de ropa se expandió hacia perfumes, productos de belleza y textiles para el hogar (Foto: Instagram @realjaclynsmith)

Asimismo, Smith siempre promovió la importancia de los hábitos saludables y la belleza natural. Durante toda su vida, mantuvo una postura crítica frente a las cirugías estéticas y, tras superar un cáncer de mama, se convirtió en una voz activa en favor de la detección temprana y el autocuidado.

A diario comparte imágenes de su vida en Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores (Foto: Instagram/@realjaclynsmith)

A lo largo de su carrera, Smith recibió múltiples reconocimientos, entre ellos una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y fue elegida reiteradas veces entre las personas más bellas del mundo por revistas como Harper’s Bazaar, TV Guide y People Magazine. Hoy, a los 80 años, la actriz representa un ideal de elegancia y fortaleza.