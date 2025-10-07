Así está hoy Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem que superó el cáncer y apostó al modelaje

Después de haber atravesado un duro momento en 2018 al ser diagnosticado de cáncer cerebral con tal solo 14 años, Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y del expresidente Carlos Menem, no deja de sorprender con su cambio físico, el cual lo llevó a incursionar en el mundo del modelaje. Inspirado en su madre, el joven de 22 años no solo posa para las cámaras, sino que su amor por la moda lo llevó también a lanzar su propia colección de zapatillas.

Carlos Saul Menem y Cecilia Bolocco junto a su hijo Máximo Saul, en Santiago de Chile, el 7 de abril de 2004 Gustavo Seiguer - Archivo

Su debut como “chico de tapa” ocurrió en 2022 para la revista chilena Velvet. En aquella ocasión, el joven lució una camisa celeste semiabierta junto a un pantalón azul ajustado. A fines de 2023, Máximo fue por más y posó con un outfit completamente blanco para L’ Officiel. En esa edición, rememoró la dura lucha que enfrentó contra el cáncer y se manifestó entusiasmado respecto a sus planes futuros.

Máximo Bolocco en la portada de la revista Velvet (Foto: Captura)

“Estar en movimiento, pertenecer a una causa y ayudar a las personas son cosas que me entregan las ganas de vivir. No sé bien qué es lo que pasa en mi cerebro, pero al hacerlo me prendo, me activo y me motivo a querer hacer más y más”, dijo al conversar con la revista del país trasandino.

Máximo tiene 22 años y es modelo

Entre sus publicaciones en Instagram, cuenta en la que tiene poco más de 360 mil seguidores, se encuentran postales de viajes, momentos de relax y backstages de producciones fotográficas. En la gran mayoría de las imágenes está su mamá, con quien tiene un vínculo especial, de complicidad, que resalta cada vez que tiene oportunidad.

Máximo Menem y Cecilia Bolocco, siempre juntos

“Feliz cumpleaños a la persona más completa e increíble que conozco. Un ejemplo a seguir por su disposición, valentía, amor, generosidad, empatía, dedicación e infinitas virtudes más que no alcanzo a escribir. ¡Mi mentora y ejemplo a seguir para siempre, Te adoro mama!!“, expresó el 24 de mayo de 2024 con una serie de fotografías que resumieron todos estos años juntos.

El sentido posteo que le dedicó Máximo a su madre por el cumpleaños de 2024 (Foto: Captura Instagram/@maximobolocco)

Entre los momentos que atravesaron y que fortalecieron su vínculo, está el cáncer. A raíz de la enfermedad, Máximo es vocero juvenil en la Fundación CARE, la misma que lleva adelante su madre y que tiene como propósito concientizar sobre el cáncer pediátrico y ayudar a la detección temprana.

“Luego de la experiencia vivida junto a mi hijo, quien fue diagnosticado hace casi tres años de cáncer cerebral, tomé la firme decisión de trabajar con el alma para generar un cambio sustancial y acabar con la brecha socioeconómica en nuestro país permitiendo que cada familia en Chile, y ojalá en un futuro en toda la región, pueda acceder a un pronto y correcto diagnóstico como también al mejor tratamiento que la medicina actual ofrece”, había expresado la comunicadora en el momento en que comenzó con la Fundación Care.

A mediados de septiembre de este año, Máximo regresó a los Estados Unidos para realizarse, como todos los años, los chequeos correspondientes desde que lo operaron, precisamente, el 16 de noviembre de 2018.