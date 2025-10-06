La contundente decisión que tomó la China Suárez sobre su carrera tras mudarse a Turquía

A mediados de este año, María Eugenia “La China” Suárez se instaló de manera definitiva con Mauro Icardi en Estambul, Turquía. Mientras el futbolista retomó sus responsabilidades con el club Galatasaray, la actriz lo acompañó en su regreso y con ella, también la siguieron sus tres hijos: Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña. En su nuevo rol y lejos de la Argentina, habría tomado una decisión drástica en cuanto a su presente laboral que desconcertó a sus fans.

Desde sus inicios en las telenovelas de Cris Morena, como Rincón de Luz, Suárez se desempeñó como actriz y cantante. Con el paso de los años y el final de Casi Ángeles, donde finalizó su etapa de vocalista, orientó su carrera más a la actuación. En particular en películas, a excepción de algunas tiras ficcionales como Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

La China Suárez borró de su descripción la palabra "Cantante" y horas después la volvió a agregar (Fuente: @lacritiok)

Sin embargo, su amor por el canto siguió y en diferentes oportunidades intentó lanzarse como solista, con temas como “Lo que dicen de mí”. Hasta hizo colaboraciones con Rusher King -su anterior pareja-, El Polaco y Rodrigo Tapari, entre otros artistas.

Pese a que intentó volver al camino de la música, durante el fin de semana desde la cuenta LaCritiOk, señalaron que Suárez habría borrado de su biografía en su perfil de Instagram la descripción “Cantante” y solo dejó: “Actriz”. Por este motivo despertó sospechas entre sus seguidores acerca de un posible alejamiento de uno de sus trabajos anteriores y dio a entender con este gesto que se orientaría a una sola fuente laboral.

Cabe destacar que como actriz, la China Suárez estrenó hace no tanto una serie dramática: Camaleón, y en 2024 protagonizó la película Linda. A su vez, según ella misma contó, grabó En el barro y debería aparecer en la segunda temporada de la aclamada serie de Netflix.

La China Suárez y El Polaco en una de sus últimas colaboraciones musicales en 2022; de acuerdo a su feed de Instagram, la artista habría dejado de considerarse cantante (Fuente: Captura de pantalla / YouTube)

Mientras sucedió este cambio que causó confusión entre los usuarios, por su parte, Icardi y Suárez se mostraron juntos en Estambul. Allí posaron frente a cámara en una plaza con una imponente fuente de agua detrás. Este lunes, el futbolista viajó a Madrid y para dar cuenta de ello subió una foto con la espalda descubierta cerca de una de las ventanas de la habitación del hotel. La China Suárez viajó con él.

La China Suárez mostró desde adentro cómo vivió el partido del Galatasaray

El miércoles pasado, María Eugenia Suárez acompañó a Mauro Icardi desde la tribuna mientras se disputaba un partido entre el Galatasaray y Liverpool. Con un carrusel colmado de fotos en sus redes sociales dejó entrever la interna del estadio y de la pasión vivida con los hinchas.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación fueron la cantidad de brillos en la camiseta que tenía puesta la actriz. Tanto en el escudo, como en la bandera turca y en el número ‘9′ de Icardi, la artista se paseó por diferentes partes del estadio con esta indumentaria especial.

El brillo en la camiseta, el detalle de color del outfit de la China Suárez

La portada de la publicación mostró a la ex Casi Ángeles, quien se animó a subir un video para mostrar su maquillaje ante las cámaras. Ya en su ubicación preferencial del estadio, mostró parte del menú con el que fue agasajada: una porción de pizza, pochoclos y nachos.

Por último, en una instantánea grupal, Suárez posó para las cámaras con Rufina, su hija mayor, Enrique Confalonieri, el terapeuta físico de Mauro Icardi, Marcelo Callelo y Luli Di Pace, amigos del goleador, que viajaron a Turquía para estar con él.