El descargo de Mauro Icardi tras conocerse que la causa que le iniciaron Maxi López y Wanda Nara está archivada

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara tiene varias aristas; y una de estas es el conflicto legal que la mediática llevó adelante junto a Maxi López en contra del delantero del Galatasaray. Pese a que la empresaria y el ex River Plate lo acusaron de maltratar a uno de sus tres hijos, la justicia decidió archivar la causa.

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara tiene varias aristas (Foto: Instagram/@mauroicardi @wanda_nara)

Este miércoles y a través de su cuenta de Instagram, en el que acumula 14 millones de seguidores, el rosarino de 32 años publicó una storie en la que se vio lo que parecía ser un expediente y, sobre este, la frase: “Causa penal archivada”.

Mauro Icardi y un contundente posteo en contra de Wanda Nara y Maxi López (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

En esa misma imagen, ironizó: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no!!! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia. ¿Cuál será la próxima?“.

Asimismo, acusó a López y Nara de “utilizar a los menores” en beneficio propio y con el único objetivo de ir en su contra. “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco. Les mando un beso”, completó.

Los detalles de la respectiva causa fueron dados a conocer en el ciclo de streaming de la TV Pública La Posta del Espectáculo por Naiara Vecchio. “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos“, expresó la periodista.

Mauro Icardi fue absuelto de la causa que le iniciaron por maltrato Maxi López y Wanda Nara

Y continuó con la lectura del documento: ”Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos“. “No hay pruebas, es inexistencia de delito, según el fiscal”, añadieron desde el panel.

Mauro Icardi realizó un contundente posteo en Instagram (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

“Siempre cumplí y cumplo con la justicia, con lo correcto, con la verdad y, sobre todas las cosas, soy auténtico. A las pruebas me remito”, había manifestado Icardi en su último comunicado. A comienzos de este mes, el futbolista acudió junto a la China Suárez a un juzgado turco para acelerar el trámite de la restitución internacional y seguir adelante con las audiencias de divorcio de la madre de sus dos hijas.

Cabe destacar que, mientras el asunto legal seguía su curso, Icardi utilizó sus redes para demostrar la buena relación que tiene con Valentino, Constantino y Benedicto. El verano pasado, se fotografió con los chicos y sus hijas -Isabella y Francesca-en el restaurante del Chateau Libertador, propiedad de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), durante una visita a las niñas.

Además, en otras fechas, les dedicó publicaciones de homenaje por sus cumpleaños, lo que reafirmó su cariño hacia ellos. Pero una prueba fehaciente de su amor fue cuando el futbolista se tapó con otros diseños los tatuajes que aludían a Wanda Nara, pero mantuvo los que tiene en honor a los hermanos mayores de sus hijas.

Mauro Icardi se tapó el nombre de Wanda, pero dejó el de los tres hijos de su exesposa (Foto: Captura Instagram/@gossipeame)

“MI (Mauro Icardi) se sacó a Wanda pero no los nombres de los niños de ella y Maxi (López)! Chupate esta mandarina!”, escribió Pochi de la cuenta Gossipeame desde su red social junto a una foto donde pudo distinguirse el tatuaje con uno de los nombres, justo encima del nuevo diseño de un lobo en un bosque que reemplazó el nombre gigante de su expareja.