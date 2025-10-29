Eva Bargiela compartió fotos inéditas del parto de su primer hijo con Gianluca Simeone

El sábado 25 de octubre nació Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone. Desde ese momento, la vida de la pareja cambió por completo y de ahora en más iniciaron un nuevo camino en la crianza de su bebé. Sin perderse un segundo la mirada en él, la modelo quiso compartir con sus seguidores de Instagram un resumen de lo que fue el parto.

Eva Bargiela ingresa a la sala de parto (Fuente: Instagram/@evabargiela)

La noticia del embarazo de Bargiela llenó de alegría a su familia y en especial al clan Simeone, ya que Diego Simeone y su exesposa, Carolina Baldini, se convirtieron en abuelos primerizos. Pese a que todos residen en Madrid y en Italia, Gianluca y la modelo se mudaron a Buenos Aires para que el pequeño nazca en la Argentina.

Eva Bargiela minutos antes de parir (Fuente: Instagram/@evabargiela)

Mientras dan los primeros pasos en la maternidad y paternidad, la modelo agregó otro carrusel a su red social en donde incluyó cómo es la convivencia entre los tres y recordó los momentos previos a ingresar a la sala de parto. Además, dedicó unas tiernas palabras de amor, en las que especificó cómo se siente con este nuevo rol.

Gianluca Simeone cansado después del parto (Fuente: Instagram/@evabargiela)

“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió Bargiela y añadió el emoji de un corazón. Luego dio paso al detalle de cada una de las fotos.

Bargiela luego de dar a luz con la partera y Gianluca (Fuente: Instagram/@evabargiela)

En la foto número uno se ve a Faustino totalmente dormido. “Desmayado después de tomar la teta”, explicó la modelo. En la siguiente se la pudo ver en la “sala de preparto donde todo empezaba”. Para la tercera, donde Bargiela se mostró en la bañera del Sanatorio Otamendi junto a Simeone, no utilizó palabras, solo puso tres corazones.

Eva Bargiela aprende cómo amamantar (Fuente: Instagram/@evabargiela)

En la cuarta imagen describió: “El padre devastado”. Allí capturó el estado del exfutbolista, exhausto sobre el borde de la bañera y con el ambo puesto tras el nacimiento.

La siesta de Faustino después de tomar la leche (Fuente: Instagram/@evabargiela)

En la siguiente se fotografió con el equipo que los acompañó todo el embarazo. “Gracias Manu por tu dedicación y compromiso. Te queremos”, expresó.

Faustino de camino a su casa (Fuente: Instagram/@evabargiela)

Para la sexta foto, Bargiela se mostró desde la habitación de la clínica y contó que practicó cómo amamantar al bebé. A continuación agregó una captura de su hijo y mencionó: “Relax post teti”.

Así los recibieron a Gianluca y Eva en su casa (Fuente: Instagram/@evabargiela)

La octava foto capturó el momento en el que los tres dejaron el sanatorio y se fueron a casa. Allí posaron los tres frente al espejo de uno de los pasillos del centro de salud. Luego mostró cómo viajó Faustino en el huevito hasta su hogar. Cuando llegaron, en la puerta los esperaba una sorpresa: un cartel de bienvenida en la puerta y muchos globos.

Faustino ya en su casa (Fuente: Instagram/@evabargiela)

Por último, Bargierla agregó una captura de la “primera siesta juntos en casita”, donde apareció en su cama con Faustino. Por su parte, Gianluca Simeone respondió a todo ese álbum: “La familia que siempre soñé”.

La reacción de Gianluca Simeone al posteo de su pareja (Fuente: Instagram/@evabargiela)

Pero eso no quedó allí. Carolina Baldini también reaccionó al carrusel de Bargiela con un texto extenso y le dedicó un profundo mensaje a su nuera: “Qué decirte Eva, te admiro… Te admiro porque traer una vida al mundo es un acto de una fuerza impresionante que solo una mujer puede comprender. ¡Tu valentía, tu capacidad de soportar el dolor y transformarlo en amor son la prueba más pura de lo que significa ser una mujer fuerte!“

El texto que Carolina Baldini le dedicó a Eva Bargiela (Fuente: Instagram/@evabargiela)

Además, destacó el apoyo incondicional de su hijo Gianluca: “No estabas sola: a tu lado un hombre que te acompañó con amor que aprendió de chiquito a cuidar, a sostener y a amar con respeto”. Y cerró: “Verlos juntos me llena de emoción. Gracias por amar a mi hijo, por hacerlo padre y por regalarle al mundo este bebito que nos unió para siempre”.