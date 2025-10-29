Tras el crítico posteo de Nancy Pazos, Nicanor Santilli publicó un conmovedor mensaje para su papá

Nicanor Santilli Pazos, hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos, publicó un emotivo mensaje para su padre tras el triunfo oficialista en las elecciones del domingo. "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá“, le escribió el joven piloto de TC al diputado electo de La Libertad Avanza (LLA).

El posteo llegó después de las fuertes declaraciones de su madre, quien horas antes había asegurado que el político es “una mala influencia” para sus hijos, debido a su orientación libertaria.

“7500 kilómetros en 17 días. Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente”, escribió el joven en su cuenta de la red social Instagram y añadió: “Aguantando hasta los golpes de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sean lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses”.

Antes de conocerse los resultados que le dieron el triunfo al dirigente, Pazos había declarado: “No quiero que le vaya bien”. La periodista se refirió además a la influencia que tiene Santilli en la postura política de sus hijos: “Son bastante libertarios... El padre es candidato, chicos, esto es así. Generacionalmente también está muy influenciado por lo que piensan los chicos a esa edad”, sostuvo el domingo.

Por su parte, el mayor de los tres hijos que la expareja tiene en común destacó “los valores, la garra y la dedicación” que le inculcó su padre. “Quédate tranquilo que nosotros, tus hijos y toda tu familia estamos orgullosos de vos, de lo que representás para nosotros y de todo lo que lográs”, escribió.

“Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos", cerró, en un posteo al que también sumó una serie de fotos del momento en que se enteraron del triunfo de LLA en las legislativas del domingo.

Al día siguiente, en LN+, Santilli se mostró muy conmovido por el mensaje de su hijo. Entre lágrimas y visiblemente quebrado, afirmó: “La verdad que, bueno... Me emociona. Lo vi hoy a la mañana y no lo podía creer, me sorprendí. Se lo mostré a mi mujer (por Analía Maiorana). Sin el apoyo de la familia...“.

El momento en que Santilli se emociona por el mensaje de su hijo

Las críticas de Nancy Pazos

En un renovado planteo acerca de sus diferencias políticas, el domingo -poco antes de que se conocieran los resultados de las elecciones- Pazos se negó a enviarle felicitaciones a su exmarido en caso de que lograra entrar como diputado oficialista en la lista de la provincia de Buenos Aires.

“Es familia... Qué sé yo”, le contestó, sorprendida por la negativa, Nati Jota, conductora del canal de streaming OLGA en donde participó la periodista. “No, porque se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño”, argumentó Pazos.

El lunes, cuando el triunfo de LLA ya estaba establecido, Pazos volvió a hablar sobre el tema. Consultada al respecto por Analía Franchín en el programa A la Barbarossa, reiteró que ella no quería que Santilli ganara las elecciones. “Obvio, cada uno tiene su propia ideología política”, dijo.

“Lo que yo vengo diciendo y sigo sosteniendo, más allá del resultado, es que a mí lo que más me aterra es lo que hay detrás de la ideología de los libertarios. Va más allá de cómo es el plan económico... Yo insisto, es un Gobierno que puso de moda la crueldad y que la gente avale esto me duele, está claro", lamentó.