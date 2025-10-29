El tremendo reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Una mojada de oreja”

Desde que comenzó MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, Wanda Nara y Maxi López se convirtieron en una de las duplas más comentadas del reality. Lejos de los conflictos del pasado, ambos sorprendieron al mostrarse con una relación cordial y llena de complicidad, algo que no pasó desapercibido entre los espectadores. Entre bromas, guiños e incluso algunas indirectas hacia Mauro Icardi, la conductora y su exmarido dejaron en claro que priorizan la armonía familiar. En este marco, durante la emisión del martes, Wanda volvió a acaparar la atención con un reclamo inesperado para el padre de sus tres hijos varones.

La divertida interacción entre Wanda y Maxi se dio en distintos momentos del programa, pero uno de los más comentados ocurrió durante el recorrido por el mercado. Allí, mientras el exfutbolista buscaba cebolla de verdeo para su preparación, la conductora decidió jugarle una pequeña broma y le entregó puerros en su lugar.

El error salió a la luz cuando Germán Martitegui se acercó a evaluar los ingredientes y notó la confusión. “Fue Wanda que me dijo que era cebolla de verdeo”, se defendió López entre risas, pero el jurado no dejó pasar la oportunidad para chicanearlo: “¿Vos todavía le creés a ella?”. Con humor, el participante reconoció que incluso había pensado lo mismo camino a su estación: “Eso venía pensando cuando volvía del supermercado, ¿yo todavía le creo?”.

El contundente reclamo de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Minutos más tarde, Wanda volvió a acercarse a la estación de su exmarido y protagonizó otro momento que hizo reír a todos. Con su característico humor, lanzó una frase inesperada: “Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinás”. Lejos de incomodarse, Maxi siguió el juego y respondió: “Era la motivación justa”.

La complicidad entre ambos se mantuvo durante toda la gala. En tono de broma, Nara lo apuró mientras el reloj avanzaba: “Queda poquísimo, metele porque vos sos medio lento para todo, no te podés ir en la segunda gala, sería un papelón”. Más adelante, lo desafió a que fuera “sincero por una vez” y revelara quién creía que sería eliminado, aunque López prefirió no “quemar” a ningún compañero. En medio del intercambio, Wanda insistió en que nombrar a alguien “trae suerte”. Finalmente, al presentar su plato —un “satay de primavera”—, la conductora no perdió la oportunidad de bromear sobre la inspiración oriental del exjugador. “Igual que diga maní o comida oriental, siento que todo es una mojada de oreja para mí, pero bueno”, sostuvo, mientras todos a su alrededor se reían.