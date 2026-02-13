Bad Bunny en River: así estará el clima este fin de semana durante los recitales de hoy, del 14 y del 15 de febrero

El músico Bad Bunny inicia este viernes una serie de tres presentaciones en el Estadio de River Plate. Las funciones ocurren en el marco de su gira Debí tirar más fotos World Tour luego de su paso por el Super Bowl. El artista de música urbana convoca a miles de personas en el barrio de Núñez para los encuentros programados durante este fin de semana largo.

¿Cómo estará el clima este fin de semana durante los recitales de Bad Bunny?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el cielo presenta nubes de forma parcial durante la jornada de hoy, viernes 13 de febrero. La temperatura mínima se ubica en 21°C y la máxima alcanza los 29°C. El viento sopla desde el este y el sureste con una velocidad de entre siete y 12 kilómetros por hora. Estas condiciones climáticas favorecen el desarrollo del primer espectáculo al aire libre en el estadio porteño.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. SMN

Cómo estará el clima el sábado

Para el sábado 14 de febrero, el pronóstico anticipa un cielo despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima desciende a los 18°C. La marca máxima llega a los 26°C. El viento proviene del sector este con una velocidad de entre siete y 22 kilómetros por hora. La ausencia de nubosidad caracteriza esta segunda fecha del cronograma de recitales en Buenos Aires.

Cómo estará el clima el domingo

El domingo 15 de febrero el cielo luce mayormente nublado entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se sitúa en los 21°C. La máxima alcanza los 28°C. El viento sopla desde el norte. Las probabilidades de precipitaciones para esta jornada final se ubican en un rango bajo de entre el cero y el diez por ciento. El organismo oficial prevé un clima estable para el cierre de la serie de conciertos.

Bad Bunny se presentará los días 13, 14 y 15 de febrero en River DIEGO SPIVACOW / AFV

Condiciones térmicas y visibilidad del cielo para el fin de semana de Carnaval

El anticipo del clima para el resto del fin de semana largo de carnaval muestra variaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El lunes 16 de febrero presenta un cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se estima en 20°C. La máxima sube hasta los 31°C. El viento sopla desde los sectores noreste y norte con una velocidad de entre siete y 22 kilómetros por hora.

El martes 17 de febrero mantiene la tendencia de nubosidad abundante en la región. La temperatura mínima se ubica en 21°C. La máxima repite el valor de 31°C. El viento proviene del sector norte con una velocidad de entre siete y 12 kilómetros por hora. Los asistentes a los eventos del fin de semana cuentan con estos datos para programar sus traslados y vestimenta.

Horarios y accesos para el ingreso al Estadio de River Plate

Las puertas del estadio abren a las 16 para recibir al público. El opening comienza a las 19. El inicio del espectáculo central ocurre a las 21. La organización del evento dispuso accesos específicos según la ubicación de las entradas adquiridas por los fanáticos. Los espectadores con tickets para campo trasero ingresan por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.

Los horarios de Bad Bunny en River este fin de semana Instagram

El ingreso para las plateas Belgrano en sus niveles inferior, bajo, medio y alto funciona en Av. Libertador y Udaondo. Este punto de acceso también corresponde a los sectores de campo delantero / stage B y plateas centenario media y alta. La dirección de los flujos de personas busca agilizar la entrada al predio deportivo.

Información sobre los accesos al show de Bad Bunny en River

Las entradas para campo delantero / stage A / Los Vecinos, plateas San Martín inferior, baja, media y alta y plateas Sívori media y alta tienen su ingreso por Av. Alcorta y Monroe. El cumplimiento de estas indicaciones resulta fundamental para el ordenamiento del público en las inmediaciones del estadio. El operativo de seguridad acompaña el movimiento de los seguidores desde las primeras horas de la tarde.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.