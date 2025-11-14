Qué dijo Maxi López sobre un posible reencuentro de sus tres hijos con Mauro Icardi

Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez llegaron a Argentina y generaron diversas reacciones. El jugador de futbol, en medio de la disputa con Wanda Nara, se reencontró con sus hijas, Francesca e Isabella, después de cinco meses. La presencia del jugador en el país despertó interrogantes sobre un posible reencuentro con Valentino, Constantino y Benedicto, hijos de Wanda Nara y Maxi López. Ante este escenario, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) opinó sobre la posibilidad de que sus hijos se reúnan con quien fue su padrastro durante una década.

La postura de Maxi López sobre el vínculo de sus hijos con Mauro Icardi

En declaraciones al programa Sálvese quien pueda (América TV), conducido por Yanina Latorre, el exfutbolista enfatizó que su prioridad es el bienestar de todos los chicos. “Yo siempre hablo por las nenas. Las quiero, son las hermanitas de mis hijos”, expresó en el móvil y manifestó su deseo de que los problemas entre Wanda Nara e Icardi se solucionen pronto.

Maxi López habló de un posible reencuentro de Mauro Icardi y sus hijos

López aseguró que siempre intenta “normalizar” y adaptarse a los planes de sus hijos. En relación con la decisión de Icardi de no llevar a las niñas al colegio para pasar tiempo con ellas, comentó: “Si ahora él decide no llevarlas (al colegio) o quiere estar con las nenas, es una decisión de él. Lo importante es que las chicas estén bien”.

En la misma línea, Lizardo Ponce, panelista del programa, le preguntó directamente si sus hijos querían ver a Icardi o si preferían no mantener vínculo con él. Ante la consulta, Maxi respondió: “Me quieren ver a mí y con eso ya me alcanza”. Sin embargo, ante la insistencia sobre si existen planes concretos de reencuentro, enfatizó: “Los chicos tienen su rutina y si en algún momento me piden o algo yo no tengo ningún problema. Lo más natural posible porque primero hay que pensar en los chicos y después los grandes resolverán sus temas”.

Maxi López habló de un posible reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijos

Declaraciones previas de Maxi López sobre Icardi

Días antes, en una entrevista con Intrusos (América TV), Maxi López fue consultado sobre si alguna vez tuvo una “charla de hombre a hombre” con Mauro Icardi tras los conflictos. “Yo con Wanda tengo hijos y ellos nos van a vincular toda la vida. Con la otra persona no tengo ningún vínculo. Están las hijas de él y cuando ellas vienen a casa está todo bien. Quiero dejarlo en claro porque no tengo nada de vínculo con la otra persona, sí con ella [Nara] porque es la mamá de mis hijos”, afirmó.

Maxi López habló de Mauro Icardi

También reveló que, en el pasado, cuando Icardi aún no era padre, hablaron sobre la situación que López atravesaba con Wanda Nara. Maxi le dijo: “Vos vas a entender todo lo que están haciendo -porque eran los dos- con mis nenes algún día, cuando vos seas padre”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.