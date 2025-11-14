Benjamín Vicuña respondió las acusaciones de la China Suárez: “Las cosas se arreglan en familia”

Desde que María Eugenia ‘la China’ Suárez publicó el contundente posteo del “papá del año” refiriéndose a Benjamín Vicuña, la relación de ellos parece ir de mal en peor. Esta semana, la actriz volvió a apuntar contra el padre de sus dos hijos menores y lo acusó de filtrar información a la prensa. Ahora, el actor recogió los guantes y apuntó contra su expareja.

La China Suárez apuntó nuevamente contra Benjamín Vicuña (Foto: Captura X)

Mientras jugaba con sus hijos en una plaza, el galán chileno fue abordado por las cámaras de Puro show (eltrece). Pese a que intentó evadir el momento, decidió que lo mejor era aclarar ciertas cuestiones. “No es el mejor lugar, viste que hay una plaza, tengo mis chicos, pero quise venir a ustedes para poder hablar y que me dejen tranquilo un ratito”, expresó.

Al momento en el que el cronista le consultó sobre los cuarenta días en los que no vio a Magnolia y Amancio, Vicuña intentó cortar la conversación: “Yo estoy bien, tranquilo y tratando de cerrar el tema, sin mucho más que hablar. Son cosas que se resuelven en privado, no quiero ni puedo decir nada”.

Benjamín Vicuña rompió el silencio tras el posteo en X de la China (Foto: Captura TV)

Ante la insistencia del periodista, el actor trasandino lanzó: “La verdad es que me parece que es un montón todo lo que se dice, todo lo que se hace. Ustedes saben, me encantaría no hablar, la gente lo sabe, lo entiende. Yo este año estrené cinco películas, tengo que convivir, tengo que compartir con ustedes. Les pido también un poquito de respeto porque no hay más vuelta que darle, está todo más que bien. Y como siempre, las cosas se arreglan en familia. A puertas cerradas".

Luego, el movilero quiso saber su opinión sobre el tuit que publicó la China Suárez, donde lo acusó de dar información privada a la prensa. “¿Sabés lo que pasa? Yo siempre cometo el mismo error. Si no hablo, soy un prepotente, un no sé qué, y si hablo, hablo. Yo solo entiendo tu trabajo, entiendo mi lugar, soy ultra mega respetuoso. Estamos en una plaza, banco tu trabajo, pero bancame a mí también. Ya está y no hay más que decir“, cerró de manera contundente.

Cabe destacar que el escándalo comenzó en julio, luego de que el chileno le revocara a la actriz el permiso para sacar a sus hijos del país, lo que impidió que ella se los llevara a Turquía. A raíz de esto, María Eugenia recurrió a sus redes sociales para hacer un furioso descargo contra el actor.

Benjamín Vicuña y la China Suárez junto a sus hijos Magnolia y Amancio en tiempos felices Instagram: @sangrejaponesa

“’El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El Papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió la actriz en un primer posteo en su cuenta de Instagram.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

Entre otros fragmentos en los que Suárez intentó descalificar el rol paterno de su expareja, también lo responsabilizó por sus problemas de salud mental: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”. Sin embargo, lo más duro siguió en un segundo posteo donde lo tildó de “adicto”: “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasaba encerrado en el baño con sus adicciones”.