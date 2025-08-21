Wanda Nara aseguró que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi: “Me llamaron para comunicarlo”

Wanda Nara volvió al país tras un viaje a Los Ángeles y sorprendió a todos al tirar una bomba. Reveló que se comunicó con Mauro Icardi. “Quizás ya pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos”, dijo. Si bien no entró en detalles, dio a entender que se refería a los rumores de embarazo de María Eugenia ‘la China’ Suárez. Aunque no lo confirmó, sus dichos dejaron poco lugar para las dudas.

Durante la mañana de este jueves 21 de agosto, Wanda Nara aterrizó en Ezeiza y fue abordada por la prensa. Como era de esperarse, habló de Mauro Icardi, pero de todo lo que dijo, hubo una frase que resonó con fuerza. Reveló que se comunicó con su ex y contó un inesperado detalle de la conversación. “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él”, reveló. Los periodistas se sorprendieron con su revelación y le preguntaron si se refería al embarazo de Eugenia Suárez. “No es una bomba, es una cosa que me llamaron para comunicarme”, afirmó.

Desde el piso de Puro Show (eltrece) Matías Vázquez le preguntó a Wanda Nara quién se comunicó con ella para confirmarle la noticia. “Yo no voy a hablar de cosas que ya me agotan. Estoy en otro presente, no voy a hablar de ellos. Te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar de un montón de cosas. Me dijo que está intentando ser feliz y dejémoslo que busque esa felicidad”, sostuvo. En este sentido, Pampito quiso saber si sus dos hijas menores, Francesca (10) e Isabella (8), estaban al tanto de que tendrían un hermanito, a lo que respondió que aún nadie se lo comunicó a las menores.

Noticia en desarrollo.