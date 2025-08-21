La China Suárez compartió un video subido de tono de Mauro Icardi que dio que hablar

A siete meses de haber blanqueado oficialmente la relación, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez siguen de “luna de miel” y ahora disfrutan de una nueva vida en Estambul. Tras vivir juntos en la “casa de los sueños” en Nordelta, la pareja se instaló en Turquía, puesto que, ya recuperado de su lesión, el futbolista volvió a vestir la camiseta del Galatasaray en la cancha. Adquirieron una lujosa mansión y la actriz ya mostró detalle de su nuevo hogar, desde el living hasta la pileta, los muebles y algunos objetos de decoración. Sin embargo, entre todas las publicaciones que hizo en sus redes sociales durante los últimos días hubo una en particular que llamó la atención, puesto que se trató de un video subido de tono de su novio.

“Buen día/buenas tardes, él siempre con una sonrisa”, comentó Suárez junto al emoji de una carita derretida y un corazón en un video que subió a sus historias de Instagram, red social en la que acumula casi ocho millones de seguidores. En la imagen se pudo ver a Icardi recién levantado y recostado en el balcón de su nuevo hogar consciente de que su novia lo filmaba desde el interior de la vivienda. La cuestión fue que él estaba en ropa interior y con el zoom que hizo Suárez de su teléfono dejó entrever las partes íntimas de su pareja.

Wanda Nara habló de Mauro Icardi y la China Suárez

Las imágenes rápidamente dieron de que hablar e incluso hasta llegaron a la mismísima Wanda Nara. Este jueves 21 de agosto, la mediática aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras una breve estadía en Los Ángeles y dio cuenta de que vio el posteo. “[...] No trabajo de sacarle fotos a un hombre en un balcón y que se le marque el bulto”, lanzó en diálogo con la prensa. Momentos después, el cronista de Puro Show (eltrece) le mostró el video que subió Suárez y ella lanzó: “Chicos, es muy temprano. Vi 12 años eso y lo sigo viendo, ¡mirá mi tatuaje! Quiero que me suelte. Yo ya estoy en otra totalmente".

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía que alimentó los rumores de embarazo (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por otro lado, Nara también contó que se comunicó con Icardi e hizo una revelación que sorprendió a todos: “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él. No es una bomba, es una cosa que me llamaron para comunicarme”. Si bien no entró en detalles ni lo confirmó, dio a entender que la China Suárez estaría embarazada, algo que se rumorea desde hace varias semanas. Incluso el sábado, el delantero del Galatasaray subió varias fotos donde se lo pudo ver junto a su novia al lado de la pileta. Posaron abrazados en una reposera y luciendo trajes de baño, pero lo que llamó la atención fue que él le tocaba cariñosamente la panza.

La declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Paralelamente, así como la ex Casi Ángeles subió este jueves un video de Icardi, él también hizo un posteo en Instagram para declararle su amor. En su feed publicó tres fotos en las que se los pudo ver con las mejillas pegadas, abrazados y uniendo los labios. “Mi presente favorito, mi futuro soñado”, escribió el deportista junto al emoji de un corazón atravesado por una flecha.