La verdad detrás del supuesto embarazo de la China Suárez del que habló Wanda Nara

Luego de las polémicas declaraciones de Wanda Nara, en las que dio a entender que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi, la periodista Paula Varela aseguró en Intrusos (América TV) que desde el entorno de la actriz lo niegan.

Al respecto, Varela comentó: “Por el lado de la China me niegan que esté embarazada, me dicen que no. Mauro habla con ella (Wanda) solamente cuando tiene que hablar con las nenas”. Luego, aseguró que el futbolista habló con Wanda: “Me dijo que él la llamó, yo la verdad que lo creo capaz, por la relación tóxica que ellos tienen. Más allá del amor, tienen una relación tóxica como papás o lo que sea y puede ser que él la llamó”.

La foto que publicó Mauro Icardi que despertó rumores de embarazo (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Y continuó: "Lo que me dice textualmente es que él la llamó y ella atendió pensando que era por algo de las nenas y que termina siendo lo de siempre. Como que se terminan peleando, como él discute, quería hablar con las nenas y termina siendo lo de siempre".

En este momento, intervino Karina Iavícoli y aseguró que Mauro la llamó a Wanda para hablar con las hijas. “Él la llama porque el único teléfono que no tiene bloqueado es el de Wanda para poder hablar con las hijas”, afirmó. “Él habló un buen rato con las hijas. La más grande está enojada. Le hace algunos tipos de reclamos y cuando Wanda intenta hablar con él y empezar con toda esta historia que siempre quiere llevar a cabo. Obviamente, todo eso está grabado, lo de las nenas y todo, es ahí donde él le corta la comunicación”, agregó.

Wanda Nara dio a entender que la China Suárez y Mauro Icardi esperarían un bebe

Todo ocurrió cuando la mediática llegó desde Los Ángeles al Aeropuerto de Ezeiza y fue abordada por la prensa. “Quizás ya pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos”, dijo y dejó sin palabras a todos los periodistas. Si bien no entró en detalles, dio a entender que se refería a los rumores de embarazo de María Eugenia ‘la China’ Suárez.

Es que Wanda reveló que el padre de sus hijas Francesca e Isabella la llamó para hablar y le dijo que "está intentando ser feliz“. Fue ahí cuando se refirió a la ”noticia”, los periodistas se sorprendieron y le preguntaron si se refería al embarazo de Eugenia Suárez. “No es una bomba, es una cosa que me llamaron para comunicarme”, afirmó.

De esa manera, dio a entender que la China y Mauro estarían en la dulce espera. Frente a sus declaraciones, desde el piso de Puro Show (eltrece) el periodista Matías Vázquez le preguntó a Wanda Nara quién se comunicó con ella para confirmarle la noticia. “Yo no voy a hablar de cosas que ya me agotan. Estoy en otro presente, no voy a hablar de ellos. Te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar de un montón de cosas. Me dijo que está intentando ser feliz y dejémoslo que busque esa felicidad”, sostuvo.

En este sentido, Sebastián ‘Pampito’ Perelló Aciar quiso saber si sus dos hijas menores estaban al tanto de la reciente noticia. Wanda le respondió contundente: “Imaginate que si no las llamaron para el Día del Niño, no le van a comunicar eso”.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Mauro Icardi ni la China Suárez se pronunciaron al respecto.