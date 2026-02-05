La dramática serie de Netflix de ocho capítulos que promete engancharte hasta el último minuto

Las plataformas de streaming se afianzaron como el principal escenario para el consumo audiovisual y, en ese contexto, Netflix marca tendencia gracias a la renovación permanente de su catálogo. En las últimas horas, la plataforma sumó una nueva apuesta que se estrenó este jueves 5 de febrero y que ya empezó a generar repercusión entre los usuarios: Las leonas. Se trata de una producción francesa que llega para captar la atención y dar que hablar desde su lanzamiento.

Las leonas es una comedia dramática creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, dupla responsable también de Family Business. Además de estar a cargo del proyecto, Rosemberg tiene una participación como estrella invitada, al igual que François Damiens. El elenco está encabezado por Rebecca Marder, Zoé Marchal, Tya Deslaurieux, Naidra Ayadi y Pascale Arbillot. A ellas se suman las actuaciones de Sami Outalbali, Jérémie Laheurte y Steve Tientcheu, completando un reparto estelar que le da fuerza y diversidad a la historia.

La serie se centra en cinco mujeres que planean un robo bancario

La primera temporada de Las leonas está compuesta por ocho episodios, un formato ágil que acompaña el ritmo de la historia y permite seguir de cerca la evolución de las protagonistas y las consecuencias del golpe que lo cambia todo.

De qué trata Las Leonas, el nuevo estreno de Netflix que ya causa furor

Según la sinopsis oficial de Netflix, Las leonas sigue la historia de cinco mujeres que, acorraladas por distintas situaciones límite, deciden accionar de la forma menos esperada: asaltan un banco. El golpe les deja una fuerte descarga de adrenalina, miles de euros en sus manos y la sensación de haber cruzado un punto de no retorno. De todas formas, lo que no imaginan es que, a partir de ese momento, quedarán en la mira de políticos, policías y mafiosos, sin que nadie sospeche su verdadera identidad.

La primera temporada cuenta con ocho episodios y ya está disponible en Netflix

Tal como adelanta el tráiler, cada una carga con su propio conflicto: una madre que teme perder la custodia de sus hijos, otra que no logra reunir el dinero para mantenerlos, una mujer endeudada por el juego y dos más atravesadas por problemas similares. Unidas por la urgencia y la desesperación, se organizan, entrenan y llevan adelante el robo con la ilusión de empezar de cero. Sin embargo, una vez consumado el asalto, queda claro que escapar de las consecuencias no será tan simple como lo habían planeado.

Con una mezcla de comedia, tensión y personajes atravesados por conflictos actuales, Las leonas se presenta como una opción ideal para sumar a la lista y maratonear. Sin dudas, se trata de una historia atrapante, con giros y humor, perfecta para disfrutar de cara al fin de semana y dejarse llevar por una propuesta con todos los condimentos.