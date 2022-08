Agustina Cherri reveló por qué tardó tanto en anunciar su embarazo: “Estaba asustada”

A través de un vivo que realizó en su cuenta de Instagram, Agustina Cherri se refirió a su embarazo y por qué esperó para anunciarlo. Además, dio información sobre un estudio que realizó y que la ayudó a quedarse más tranquila con la salud de su futuro bebé. Durante el material que compartió, a la actriz se la notó contenta y muy entusiasmada por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

La noticia llegó el martes a través de la propia protagonista de la situación. A través de la red social, comunicó la noticia con un mensaje y una foto suya. En medio de la alegría, hizo un vivo y explicó algunas cuestiones sobre la demora en el aviso.

Según comentó en el inicio de la breve transmisión, que actualmente se puede ver dentro de su perfil como un posteo, recibió muchas preguntas sobre por qué decidió esperar tanto para dar a conocer la noticia. “Es mi cuarto bebé y tengo 39 años. Estaba un poco asustada. Tenía un montón de nervios y un montón de inquietudes. Quise ser precavida y esperar el tiempo adecuado”, confesó.

En esa misma línea, reveló que esperó hasta tener los resultados de los estudios correspondientes para estar tranquila y recién ahí contar la novedad: “Quise hacerme todos los estudios para saber que todo estaba bien”.

El relato de Agustina Cherri sobre los estudios de su embarazo

Por otro lado, y al igual que había comentado originalmente en la publicación donde contó su embarazo, remarcó que Paula Chaves fue una de las primeras personas que se enteró de la noticia. “Ella es un amor y te trata con dulzura y cariño. Me ayudó, me asesoró y me calmó”, destacó sobre su amiga. La conductora también fue la que le acercó el dato del estudio que le dio la seguridad que necesitaba.

A pesar de que aclaró que no lo había hecho con sus hijos anteriores, en este caso el uso de la herramienta fue necesario para la actriz. Según detalló, solamente consta de sacarse sangre en la décima semana de embarazo y a partir de allí se puede obtener información clave sobre la salud del futuro hijo e incluso se puede anticipar el sexo si así se desea.

Con respecto a sus sensaciones y preocupaciones en este embarazo, recalcó las diferencias que tuvo este caso con los anteriores -donde tuvo a Muna, Nilo y Alba-. “Me tranquilizó. Con mis otros tres embarazos no lo hice porque no sentí la necesidad y estaba tranquila. Pero estoy más grande. Me pareció importante estar tranquila, era lo que más me interesaba. Una mamá tranquila es un bebé tranquilo”, explicó. Por último, agradeció todos los mensajes que recibió por parte de sus seguidores y prometió subir actualizaciones frecuentes de su estado y de cómo avanza el embarazo.

El posteo de Agustina Cherri para anunciar su embarazo

“¡Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza! ¡Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy! Gracias Paula Chaves por ser mi primera contención. Se agranda la familia y somos muy felices”, había escrito en aquella ocasión.

Agustina Cherri anunció que está nuevamente embarazada (Foto: Instagram @agustinacherriok)

Junto con el texto, compartió una imagen que la deja ver mientras levanta su suéter y muestra cómo está su panza.