“Victoria’s Secret”: la canción de una niñera que se convirtió en hit viral por su emotivo mensaje “body positive”

Una cantante estadounidense que además trabaja como “nanny”, o niñera, compuso una canción llamada “Victoria’s Secret”, que se convirtió en un verdadero furor en redes y en plataformas de música.

El tema contiene un emotivo mensaje body positive, que la compositora escribió para animar a la pequeña que cuida luego de que le dijeran que una bikini de la marca Victoria’s Secret la hacía ver “gorda y plana”.

El video con la canción que se viralizó de inmediato en TikTok fue realizado por la compositora y cantante Jax, originaria de New Jersey, y ya lleva más de 38 millones de reproducciones.

Se trata de una ácida crítica, realizada con humor, a la industria de los cuerpos perfectos y un llamado al rescate de la belleza de los cuerpos reales. “Yo sé el Secreto de Victoria”, dice la canción, que juega con el nombre de la legendaria marca de ropa interior.

En la grabación de TikTok, Jax se encuentra dentro de un auto, al que pocos segundos después sube la pequeña Chelsea, de 12 años. Entonces, la cantante, que supo participar del reality American Idol, le habla a la cámara, y dice: “Escribí una canción para la niña que cuido. Esta es Chelsea, la niña que cuido”.

Luego, la joven Jax continua con su relato: “Ayer fui a recoger a Chelsea al centro comercial, porque iba a ir a su primera fiesta de pileta con chicos y sus amigas fueron a comprar bikinis a Victoria’s Secret. Chelsea se subió al coche llorando de rabia porque una niña malcriada le dijo algo que me dio escalofríos”. A continuación, la cantante le pidió a la niña: “Decí qué te dijo”. Y de inmediato, la pequeña respondió: “Me dijo que la bikini me hacía gorda y plana”.

Luego de hacer un gesto de fuerte enojo, la cantante introdujo su tema musical: “Pero bueno, te escribí una canción, porque yo a tu edad tuve muchos problemas alimenticios, y me hubiera gustado que alguien me dijera esto”.

A continuación, en el video se ve que la mujer pone en el auto el tema que ella misma compuso, “Victoria’s Secret”. La canción tiene un ritmo pop contagioso, y la letra, que ella canta haciendo mímica con los labios, dice lo siguiente: “Dios, desearía que alguien me hubiera dicho cuando era más joven que todos los cuerpos no son iguales. Photoshop y modelos delgadísimas en las tapas de revistas me decían que yo tenia sobrepeso”.

El gesto de bronca que realizó la cantante Jax cuando la niña le dijo que una de sus amigas la había tratado de "gorda y plana" al verla con una bikini TikTok / jaxwritessongs

“Dejé de comer ¡Que fastidio! -continua el tema-. No puedo comer azúcar y tener un cuerpo de playa. Si pudiera volver atrás y decirme a mí misma cuando era más joven, me diría, psst...” En este momento, la cantante hace una pausa, y la niña queda a la expectativa de cómo podría continuar el tema, y qué sería lo que Jax tenía para decirle.

Finalmente, tras unos segundos de silencio, llega el estribillo de la canción, que Jax canta con gran entusiasmo: “Yo conozco el Secreto de Victoria, y niña, no lo creerías: es un anciano que vive en Ohio y gana dinero con chicas como yo, que saca provecho de nuestros complejos vendiendo piel y huesos con grandes tetas. Yo sé el Secreto de Victoria: ella fue creada por un tipo, a Victoria la hizo un tipo”.

El tema "Virginia's Secret" de Jax llegó al puesto número uno en el ranking de Apple Music Tiktok / @jaxwritessongs

Al compás de estos versos, las dos mujeres, niñera y niña, se mueven y cantan, pero sobre todo se muestran con una gran sonrisa de satisfacción. Cuando la música acaba y queda la cabina del automóvil en silencio, Jax abraza a Chelsea y le dice: “Te quiero, nena. ¡Sos perfecta!”.

Además de la gran cantidad de reproducciones, el video con la canción que refuerza el movimiento Body Positive obtuvo en la cuenta de TikTok de la cantante (@JaxWritesSongs) más de 5.300.000 likes (o “me gusta”) y recibió infinidad de mensajes de aprobación por parte de los usuarios.

Además, como si eso fuera poco, unos posteos más tarde en la misma cuenta, Jax, mostró que el tema había alcanzado el puesto número uno en el ranking de Apple Music, posicionada nada menos que arriba de “Running Up That Hill”, el tema de Kate Bush que se popularizó gracias a Stranger Things y de “About damn time”, de Lizzo. “Me papá me llamó llorando ayer para contarme esto”, escribió la muchacha en su comentario de TikTok.