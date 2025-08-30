La China Suárez mostró cómo es el vínculo entre Mauro Icardi y su hijo menor, Amancio

María Eugenia ‘la China’ Suárez se muestra muy feliz con su nueva vida en Turquía, rodeada de sus hijos y de su flamante novio, Mauro Icardi. Desde que oficializaron su romance, los enamorados no paran de dedicarse tiernos posteos en redes sociales y dejar en claro el amor que se tienen. Recientemente, la actriz mostró cómo es el vínculo entre su pareja y su hijo menor, Amancio.

A través de un reel en que se muestran diferentes situaciones de su vida cotidiana, Eugenia compartió con sus más de siete millones de seguidores en Instagram la gran relación que lograron construir los dos hombres de su vida. Las escenas muestran la intimidad de Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- y, de Magnolia y Amancio -ambos hijos que tuvo con Benjamín Vicuña-.

El video que la China Suárez le dedicó a su novio en redes

Sin embargo, las imágenes que más llamaron la atención fueron en las que se ve a su hijo menor con Icardi. En la primera escena que aparecen juntos, se ve que el pequeño lo abraza; en la segunda, que está a upa de Mauro y le toca los tatuajes en el cuello; y, en la última, ambos se divierten en la pileta, el futbolista lo alza y lo revolea en el aire para que Amancio caiga en el agua.

Rápidamente, el posteo se llenó de ‘Me gusta’ y superó los 80 mil. También, hubo muchos fanáticos que comentaron la publicación y le dejaron buenos deseos. “Hermosa Familia!!! Que sean muyy felices siempre”, escribió una usuaria, mientras que otra destacó: “Mauro y Amancio que belleza todos! Además dan trabajo a las trolls y a las haters que hermosura”.

Algunos de los principales comentarios que recibió la China Suárez en su posteo (Foto: Captura Instagram @sangrejaponesa)

Para su posteo, la actriz eligió acompañar el video con la canción "Cosita Linda" de Justin Quiles y Elena Rose. La elección de este tema, con su tono cariñoso y suave, refleja perfectamente el amor y la conexión que quiere transmitir y, sin dudas, resalta la complicidad y el afecto que hay en su nueva familia.

La foto familiar de Pascuas con el conejo gigante (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Esta no es la primera vez que la China Suárez comparte fotos de sus hijos y su pareja. En abril, cuando todavía vivían en Argentina, publicó un álbum de fotos del festejo de Pascuas, a modo de recuerdo de la primera Semana Santa en familia.

El saludo de Mauro Icardi para Rufina Cabré por su cumpleaños

Por su parte, el futbolista se muestra en un rol paternal con los hijos de su novia y comparte también distintas fotos con ellos. Por ejemplo, para el cumpleaños de Rufina, Mauro le dedicó distintos posteos en sus redes. “Que todos tus deseos se conviertan en destino”, escribió.