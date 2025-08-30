Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de abandonar en la calle las mascotas de sus hijas en Turquía

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. A pesar de que cada uno reconstruyó su vida en distintos países, aún existen denuncias cruzadas que corren por la vía judicial, declaraciones en los medios y publicaciones que ambos hacen en sus respectivas redes sociales que no dejan de sorprender. Recientemente, la mediática contó qué hizo Mauro Icardi con los gatos que tenían en Turquía y lo hundió.

La conductora de Masterchef (Telefe) rompió el silencio sobre la decisión que tomó su expareja respecto a las mascotas familiares y no pudo evitar llorar en el medio de la nota que brindó hace unos días a Puro Show (eltrece). “Vengo de trabajar y es terrible que todo el tiempo me estén juzgando a mí cuando estoy tratando de cubrir un montón de situaciones. Me ocupo de todo, de que estén todos bien, de que no falte nada, y ustedes ven el 1% de las cosas", comenzó.

Wanda Nara ya se había referido a los gatos que tenían en Turquía en el mes de enero

Y con la voz quebrada reveló: “Mis hijas lo único que pidieron es a un perrito que extrañan un montón y se lo muestra constantemente en redes sociales. El otro perro que no está a mi nombre el chip, no lo puedo traer. Lo tuvieron que dar en adopción ilegalmente. Porque la verdad es que la adopción legal sería con la firma de él".

“Y hay un montón de cosas que siguen siendo violentas para mi familia y yo soy la que consuela, mis hijas preguntaron por sus dos gatos y él libremente dijo: ‘Los liberé en la calle’. Entonces hay un montón de cosas que ustedes no saben lo que pasa… y ustedes saben lo que mis hijos quieren a sus animales. Todo es violencia”, aseguró.

Y continuó: “Tengo un perro, ya lo conté, en Italia, que lo tienen que operar. Solo se necesitaba la firma de Mauro, no me quieren operar a mi perro, se está muriendo en estos días. Entonces hay un montón de situaciones que son gravísimas. Ya me chupa un huevo si es la plata o no. Lo que es dinero lo estoy pagando yo, un montón. Hay situaciones que son ya morales, que también son de violencia”.

Para el cumpleaños de su hija mayor, Francesca, Wanda decidió regalarle un gatito que convive con ellas en Argentina (Foto: Instagram @wanda_Nara)

En su entrevista, en la que se mostró muy quebrada, Wanda fue contundente: “El dinero puede comprar todo menos la verdad y menos lo que pasó. Entonces, con el tiempo se van a saber un montón de cosas (...) A veces veo situaciones que me siguen lastimando, escritos terribles que me siguen agraviando, que siguen hablando de una mamá que trabaja y un montón de situaciones que las subestiman. Yo creo en la verdad y tengo la verdad y estoy tranquila con eso”.