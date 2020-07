El periodista comparó a la Argentina con Venezuela y dijo que el gobierno intento censurarlo Crédito: Radio 10

4 de julio de 2020 • 02:23

Baby Etchecopar tuvo dificultades para salir al aire con su show Baby Presidente y culpó al kirchnerismo por los inconvenientes. " El gobierno de Cristina Kirchner nos hackeó todos los servidores de Plateanet, por eso estamos con demoras para salir al aire", explicó en un video que compartió a través de las redes sociales, en el que -además- comparó a la Argentina con Venezuela. "Esto es Argenzuela: en Venezuela prohibieron hasta a Infobae y acá, a Baby Etchecopar. El comienzo de la censura a los medios".

En Twitter muchos usuarios publicaron mensajes al respecto y cuestionaron esta traba al show del periodista al punto en que #BabyPresidente se convirtió en Trending Topic en la red social del pajarito. Incluso, muchos -en línea con el mensaje de Etchecopar- tildaron a este hecho de censura. Sin embargo, según explicó el periodista utilizaron otro servidor para poder transmitir su monólogo de igual manera. "Vamos a llegar a su casa, y le voy a contar todo lo que está pasando".

Así fue. El show -que estaba previsto para las 22.30- se pudo desarrollar igual, aunque comenzó más tarde. Consistió de un streaming de una hora en el que Etchecopar hizo un monólogo sobre los distintos temas de actualidad. En un tramo del discurso, dijo: "Aunque sea Cristina la voy a combatir con un megáfono en una esquina, salvo que me haga lo de Nisman. No sé si lo hizo usted, pero salvo que termine con un tiro en la nuca.... Yo deprimido no estoy, ni pienso matarme".

Además para demostrar que el espectáculo era en vivo se refirió a la desaparición de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina. "Este es el gobierno que estamos teniendo. Es mejor que un reloj, es el minuto a minuto de la corrupción", dijo. Y criticó: "Detesto a Hebe de Bonafini y a [Estela de] Carlotto. Detesto a todos los enemigos que han llevado al país a esta grieta que hace que nos odiemos tanto y que le tapemos la boca al de enfrente".

Estoy en contra de que Cristina sea nuestra vicepresidenta y encima tenga los grupos de tareas fascistas que tiene Baby Etchecopar

Etchecopar contrastó esta situación con la gestión de Mauricio Macri: "Tuvimos cuatro años de un gobierno sin pelotas, que no los metió en cana como debía ni les hizo devolver la guita que se afanaron". Y fue más allá: "Ahora tienen mercenarios que van a la puerta de la radio a perseguir periodistas y nos quieren censurar".

Tras haber sido hostigado por un periodista y militante kirchnerista en la puerta de radio Rivadavia, en su editorial del programa Basta Baby, emitido por A24, dijo: "Creo que hemos pasado a una censura y a una dictadura encubierta a la que nos hemos acostumbrado de un forma tan pasiva que ni siquiera se vio en la película Bambi".

Pese a sus duras críticas hacia Cristina, el periodista aprovechó el monólogo para aclarar que está "a favor del gobierno de Alberto [Fernández], que tiene que durar 4 años". Y explicó: "Estoy en contra de que Cristina, sin haber sido condenada todavía en ninguna de las causas de corrupción, sea nuestra vicepresidenta y encima tenga los grupos de tareas fascistas que tiene".