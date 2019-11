En su programa de radio, el periodista dijo que "no tiene nada en contra de Marcelo" pero fue muy duro Fuente: Archivo

Alberto Fernández se reunió hoy con figuras del país para tratar el plan contra el hambre, entre las que están Marcelo Tinelli y Estela de Carlotto. Baby Etchecopar se refirió al encuentro en su programa de radio El Ángel y fue muy duro con la inclusión del conductor televisivo: "¿Acordarse ahora de la pobreza de la gente?".

Antes de referirse al tema, había hecho una reflexión acerca de los argentinos que "nos creemos que somos buenos pero somos una mierda, si no hay una cámara de televisión no llevamos ni un peluche".

Esa fue su introducción para hablar de la conversación que tuvieron hoy instituciones, referentes sociales, gremialistas y empresas. Comenzó: "Me asusta un poquito la convocatoria Tinelli, como si fuera un ciudadano ilustre".

Agregó: "¿Un equipo de trabajo para la pobreza, con un tipo que durante años no hizo más que ostentar? Departamentos en Le Parc, casa en Punta del Este, guita, televisión, éxito. Yo hubiese llamado a Zulma Lobato que está trabajando en una rotonda por cinco pesos porque nadie la llama. Me parece que esto es una fantochada más del populismo"

Siguió encendiendo la polémica refiriéndose al cierre de Ideas del Sur, pero cerró en son de paz, diciendo que no era nada personal: "Es mi punto de vista, no es que tenga algo en contra de Marcelo, me parece un tipo simpatiquísimo".