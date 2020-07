En su programa emitido por A24, el periodista lanzó duras críticas al Presidente por la situación actual del país y el desempeño de de su gobierno Crédito: Captura de video

Baby Etchecopar realizó otro de sus editoriales filosos en su programa emitido por A24. En esta oportunidad, el conductor comparó a la Argentina actual con el Imperio Romano, pero "en la etapa de la decadencia".

En Basta Baby, Etchecopar señaló que en aquellos tiempos "el emperador Nerón tocaba la lira", pero ahora "Alberto (Fernández) toca la guitarra" mientras "el país se incendia".

"Nos va como nos va porque más que un país somos el Imperio Romano, pero en la etapa de la decadencia, en sus últimos tiempos. Es muy parecido", sostuvo el periodista. Luego, ofreció una descripción sobre las similitudes entre argentinos y romanos: "Están todos con la mano esperando el bono, la señora se siente Cleopatra y Alberto toca la guitarra, porque se ve que no consiguió una lira, que era lo que tocaba el emperador. El famoso Nerón, Nerón, qué grande sos. Fijate qué casualidad, el problema era una sola letra".

"Argentina es un gran circo"

"Allá hacían el gran circo romano y llevaban gladiadores a pelear para la gilada, como el fútbol de (Julio) Grondona y ahora de los Moyano -continuó Etchecopar-. Era como se entretenía a la gilada. Ahora tenemos este gran circo romano en la Argentina con personajes felinescos, con este gabinete de locos que tenemos".

"En el Congreso, en la Justicia, todos chiflados. Mientras todo se incendia como se incendiaba Roma, el tipo toca la guitarra porque no consiguió la lira. Dicen que viene la pos-pospandemia y nos siguen tocando en la viola 'Mañanas campestres' y 'Muchacha ojos de papel' mientras nosotros no seguimos cagando de hambre", agregó.

"El Imperio Romano contraataca", lanzó Etchecopar. "La Argentina no está bien, y nos están guitarreando. Si algún día me rajan quiero irme tranquilo por haber dicho las cosas como son. Nos están mintiendo. La pandemia existe pero es un verso porque no la apaleamos, está muriendo gente".

Más tarde, se solidarizó con la periodista Viviana Canosa, quien relató en su programa Nada personal haber recibido mensajes "intimidatorios" de Alberto Fernández. "Este es un país donde el Presidente te llama para que te calles la boca y que no corras peligro por lo que decís", comentó Etchecopar.

Para concluir su editorial, el conductor introdujo un fragmento de la película Quo Vadis, del año 1951, en el que Peter Ustinov, interpretando a Nerón, entona una canción acompañado de su lira para deleitar a sus cortesanos.