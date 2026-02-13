Bad Bunny en la Argentina: así fue la cena íntima en un restaurante de Núñez

Bad Bunny aterrizó en la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con su cronograma de presentaciones en el Estadio de River Plate. El artista se hospeda en Recoleta y visitó un destacado restaurante para relajarse en la víspera a sus shows. Esta actividad formó parte de su estadía previa a los conciertos que integran la gira Debí tirar más fotos World Tour.

Así fue la cena íntima en un restaurante de Núñez

El músico visitó Ness, un restaurante gourmet en el barrio de Núñez que utiliza fuego como único motor de cocción. Según informó Teleshow, el chef Leo Lanussol detalló la reacción del cantante ante el primer plato: “Comió primero el chipirón y dijo que el morrón no le gusta”. El cocinero aseguró que el artista quedó fascinado con el pan a las brasas. “Sacame esto, que esto es vicio”, exclamó el invitado.

El posteo que subió el restaurante Ness tras la visita de Bad Bunny

Bad Bunny arribó al local de la calle Grecia cerca de las 22:50 bajo un estricto operativo de seguridad. El personal del restaurante reservó un espacio exclusivo para el intérprete y sus acompañantes.

Lanussol relató los pormenores de la velada: “Toda la vida me dieron morrón y nunca me gustó. No sé qué le hicieron a este, pero cuando lo vi dije: ‘Uy, no me va a gustar, y me encantó’”. El artista mantuvo una actitud relajada y broméo con los trabajadores de la cocina durante toda la noche.

La foto del equipo del restaurante Ness después de a visita

Los detalles del menú y la fascinación por el postre

La carta de la velada incluyó chipirones con huancaína negra y cerdo con chili crisp. Los cocineros sirvieron también un arroz con queso Lincoln y brócoli. El momento del postre marcó el punto más alto de la experiencia culinaria. El chef contó que “cuando apareció el flan, dijo: ‘Uy, es un montón, no como mucho dulce’. Y cuando comenzó a comerlo, dijo: ‘Ah, no, quiero comer otro’”.

El postre en cuestión es un flan de halva elaborado con semillas y frutos secos. La predilección del cantante por este plato resultó tan evidente que realizó un pedido fuera de lo común: consultó sobre la posibilidad de llevarse más al hotel.

El perfil de Ness, el restaurante que eligió el equipo de Bad Bunny para la previa a River

Una cata dirigida de vinos argentinos por regiones

La propuesta gastronómica incluyó una cata de vinos con etiquetas de diferentes provincias. Los sommeliers ofrecieron una selección que representó a Jujuy, Patagonia, San Juan, Mendoza y Salta. Entre los ejemplares elegidos figuraron el Sauvignon Blanc Trópico Sur de la bodega El Bayeh y el Chardonnay Mainqué de Chacra. También integraron la lista la Criolla Chica La Totora de Cara Sur, el Malbec Aluvional de Zuccardi y el Malbec Finca Las Carreras de Paco Puga.

El flan que conquistó a Bad Bunny

Al concluir la cena, el artista solicitó llevarse un recuerdo de la experiencia. Se fue con dos botellas cerradas: una unidad de Mainqué y otra de Finca Las Carreras. La visita al restaurante de Núñez sucede pocos días después de su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

El operativo previo a los shows en el Estadio Más Monumental

La presencia del artista en la ciudad genera una expectativa masiva en los alrededores del club. El cantante protagoniza tres funciones consecutivas este 13, 14 y 15 de febrero. La organización prevé la apertura del predio para las 16:00 y el inicio de los shows centrales a las 21:00. Los accesos se dividen según la ubicación de las entradas por las calles Libertador, Udaondo y Figueroa Alcorta.

LN+: Bad Bunny se prepara para los shows en River

Esta gira mundial representa el regreso del músico a los escenarios locales tras sus presentaciones del año 2022. Su cronograma actual incluye 55 ciudades y visitas inéditas a países como Australia y Japón. El paso por el restaurante Ness constituye la única actividad pública registrada del artista fuera de su alojamiento desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el martes pasado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.