Durante los últimos años, mientras impulsaban el crecimiento de la música urbana a nivel global, J Balvin y Bad Bunny colaboraron con los artistas más grandes del pop mundial, desde Pharrell Williams y Justin Bieber hasta Drake y Cardi B , pasando por Ariana Grande y Enrique Iglesias . Sin embargo, en Oasis, su primer disco entero juntos, no fueron a buscar un feat. taquillero a la cima del pop internacional, sino que prefirieron honrar a un referente del rock latino con el que sentían que tenían una deuda: Marciano Cantero de los Enanitos Verdes.

"Me llamaron por videochat y me dijeron: '¡Maestro, gracias por hacer más feliz nuestra adolescencia!", cuenta Marciano ahora desde Cancún, de vacaciones luego de una gira con los Enanitos. "Y me pidieron que los ayudara a terminar una canción. Fueron tan cariñosos y gentiles, que dije: 'Bueno, denme unos días'".

En "Un peso", la canción en cuestión, un carnavalito reggaetonero, Marciano suma un verso y un puente, en los que retoma la historia del fin de un romance que relata el tema. "Otros amores también hay/ Como la novia de Forrest Gump/ Dice el reloj en la pared/ Si nuestro amor terminó ayer/ ¿Qué me vas a amar?", canta en un momento.

"Cuando me mandaron el track, solo tenían la estrofa fundamental, y me gustó la historia", dice Marciano, que grabó su parte en su casa junto a su hijo y luego mandó sus archivos por mail. "Les dije: 'Acá tienen lo mío, ahora pónganle ustedes sus colores para hacer el arcoiris".

Si bien los Enanitos nunca hicieron un reggaetón, a Marciano lo sedujo el desafío de jugar en un terreno nuevo. "Alguno se rasgará las vestiduras", dice. "Pero, para mí, la música es música, y punto. Además, no tengo dudas de que las letras del reggaetón hoy son mucho más interesantes que las del rock en español de este momento: tienen una honestidad brutal, como dice Calamaro, y una carga mucho más grande".

En otro de los versos de "Un peso", J Balvin retoma una línea de "Lamento boliviano", el clásico de los Enanitos, cuando dice. "Y tu corazón idiota, siempre me extrañará". En sus comienzos en el rock, Balvin solía tocar canciones de la banda mendocina. "Evidentemente es algo que viene desde hace mucho", dice Marciano. "Balvin es de Colombia y Bad Bunny, de Puerto Rico, que son países que quiero muchísimo. Siento que nos conocemos de toda la vida".