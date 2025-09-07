Premios MTV 2025: La presentación de Lady Gaga, el homenaje a Ozzy Osbourne y cómo será la actuación de Ricky Martin

Esta noche se celebrarán los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), ceremonia que reunirá a grandes estrellas del pop, el hip hop y el rock, se homenajeará a figuras claves de la música y, por supuesto, se repartirán premios.

El rapero, actor y ganador del Grammy LL COOL J será el anfitrión de esta jornada que, desde las 21, se podrá ver en nuestro país por MTV y en streaming por Pluto TV y Paramount+. Esta vez estará también del otro lado del mostrador, ya que está nominado al premio al mejor hip hop por su sencillo “Murdergram Deux”, que interpretó con Eminem, y que fue su primer álbum en 11 años.

El rapero y actor LL Cool J ganador del Grammy será el anfitrión en solitario de la ceremonia de premios MTV ANGELA WEISS - AFP

La artista con más nominaciones este año es Lady Gaga, con 12 postulaciones, como Artista del año y Video del año. La cantante, una de las tantas estrellas que se presentará esta noche, llega a la gala luego de haber dado a conocer el videoclip de su tema “The Dead Dance”, el cual está dirigido por Tim Burton, que es considerado un homenaje a Michael Jackson. Luego de Lady Gaga le siguen en cantidad de nominaciones Bruno Mars, con 11; Kendrick Lamar, con 10 y Rosé y Sabrina Carpenter, con 8 cada una.

El afiche de de los premios MTV

Durante la ceremonia de premiación otras figuras de renombre interpretarán los temas preferidos de la audiencia. El listado incluye a Alex Warren, Busta Rhymes, Conan Gray, Doja Cat, Lola Young, Megan Moroney, Post Malone y Tate McRae, entre otros. Tal vez uno de los momentos más emocionantes de la gala sea cuando se le entregue el premio Video Vanguard a Mariah Carey, que rinde tributo a la trayectoria e influencia de un artista en el campo de los videos musicales.

Mariah Carey será reconocida en los premios MTV Damian Dovarganes - AP

La ceremonia tendrá lugar por segundo año consecutivo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. Durante la noche de los MTV el puertorriqueño Ricky Martin sumará un nuevo hito a su carrera, ya que será el primer cantante que reciba el premio Latin Icon en los MTV Video Music Awards en esta nueva categoría que busca celebrar la presencia latinoamericana en la industria musical de todo el mundo. Además de recibir su estatuilla, realizará un show durante la gala de premiación a 26 años de su primera presentación en este marco en donde hizo historia como el primer artista latino masculino en ganar el premio a Mejor video pop y se convirtió en el máximo ganador de aquella lejana noche acaparando otros cinco premios.

Ricky Martin recibirá esta noche el premio Latin Icon en los MTV Video Music Awards

En el mapa de lo latino, el colombiano J Balvin regresará a los VMAs con su último éxito, “Zun Zun”, acompañado por Justin Quiles y Lenny Tavárez. Luego se unirá a DJ Snake (quien debuta en estos premios) para el estreno en vivo de su colaboración “Noventa”. Balvin también tiene su historia en estos galardones: fue nominado 13 veces, actuó por última vez en 2022 y este año busca ganar su sexto Moon Person para convertirse en el artista latino con más premios en la historia de los VMAs.

J Balvin estará acompañado por Justin Quiles y Lenny Tavárez

En contraposición a la trayectoria de J Balvin, el cantante, compositor, youtuber e influencer norteamericano Alex Warren debutará en VMAs y buscará llevarse su primer Moon Person. Está nominado a Mejor artista nuevo, Mejor canción pop y Canción del año por “Ordinary”.

Por su parte, Sabrina Carpenter, quien obtuvo un reconocimiento global como telonera de The Eras Tour de Taylor Swift durante 2023 y principios de 2024 en la misma temporada que se llevó el premio MTV por la Canción del año, hará su esperada vuelta al escenario principal. Ella compite este año en ocho categorías, incluyendo el premio más importante de la noche, Video del año (“Manchild”), de su reciente álbum Man’s Best Friend.

Sabrina Carpenter se llevó uno de los premios principales y, en esta oportunidad, está nominada en 8 categorías

Taylor Swift compite por el galardón a Artista del año junto a nombres como Beyoncé, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, The Weeknd y Morgan Wallen. Hasta último momento se desconoce si la diva estará en la ceremonia que tendrá lugar en Nueva York.

El listado de los presentadores promete ser un show aparte. Entre ellos figuran las tres integrantes de la banda ficticia HUNTR/X de la película animada KPop Demon Hunters, el fenómeno de la cultura pop de este verano que se convirtió en uno de los fenómenos del mundo Netflix. También se subirán al escenario para entregar las estatuillas que representan al astronauta que identifica como imagen a MTV, Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Malin Ackerman, Drew Barrymore, Ciara, Jessica Simpson, Latto, Nikki Glaser, Paris Hilton, Meg Stalter y Livvy Dunne, entre otras.

París Hilton será una de las tantas personalidades que estará encarga de entregar el galardón

Así como Ricky Martin y Mariah Carey recibirán premios especiales, esta noche habrá uno póstumo para el legendario Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath fallecido en julio a los 76 años. El tributo reunirá a Steven Tyler y Joe Perry (de Aerosmith),a YUNGBLUD ya Nuno Bettencourt, quienes interpretarán los grandes éxitos del llamado Príncipe de las tinieblas.

Icónico beso de Madonna y Britney Spears en los MTV VMAs de 2003 Kevin Kane - WireImage

Los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs) empezaron a emitirse en 1984 y se hicieron famosos por momentos memorables como un beso en el escenario entre Madonna y Britney Spears y la aparición de Lady Gaga con un vestido de carne cruda. En la edición de este año se introdujeron dos nuevas categorías: la de mejor artista de música country y mejor artista de música pop.