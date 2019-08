Bailando 2019: La Chipi y su eterno enfrentamiento con el BAR

La Chipi y Moliniers reciben duras críticas del BAR

La pelea entre Mariela Anchipi, o La Chipi, y Jorgito Moliniers con los integrantes del BAR del " Superbailando", son ya moneda corriente. Cada vez que la pareja baila algún ritmo, recibe una devolución negativa por parte de Laura Fidalgo, Anibal Pachano y Flavio Mendoza.

La Chipi estuvo en Hay que ver (elnueve) y explicó por qué cree ella que les tiran con munición gruesa. "Aníbal nos criticaba cuando éramos BAR y ahora no puedo hacer ni un chiste. Pachano me trató de estúpida. Sólo le dije que no sabe de técnica porque no estudió baile. Está más para jurado que para BAR. Nunca quise descalificarlo ni faltarle el respeto y de hecho jamás lo hice. Ni tampoco tiro palitos a nadie cuando entro a la pista", se enojó.

Pero también reflexionó: "Me parece que el BAR tiene un enojo y nos lo demuestran en las devoluciones, y con el tono con que las hacen. Les molesta que nos hayan convocado como participantes".

Finalmente reconoció que, de los tres BAR, tiene mejor relación con Mendoza: "Con Flavio tenemos otra historia que nos une porque trabajamos mucho tiempo juntos y nunca vamos a romper los códigos".