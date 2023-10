escuchar

Este miércoles, Ángel de Brito anunció que Noelia Pompa abandonará El Bailando 2023 (América) por cuestiones vinculadas a su ciudadanía en España, país que reside desde antes de la pandemia. A raíz de ello, Marcelo Tinelli y la producción del certamen se vieron obligados a buscar un reemplazo y definitivamente encontraron a quien se ajusta a su nivel, Fiorela “Tuli” Acosta.

Hace siete años que Noelia Pompa vive en Europa. Allí desplegó todo su potencial y desarrolló una carrera artística que la condujo a ser, entre otras cosas, parte del Bailando con las Estrellas, Italia. Sin embargo, debido a sus obligaciones para con el gobierno español, deberá regresar al Viejo continente. Es por ello que Tinelli confirmó que el certamen le dará paso a Tuli, la influencer cordobesa de 22 años.

¿Quién es Tuli Acosta y qué realiza?

Tuli Acosta es bailarina. Desde muy chica se dedicó a crecer dentro de la danza, su gran pasión. Es por ello que al terminar sus estudios secundarios se radicó en los Estados Unidos para perfeccionarse en la disciplina, en especial en el ritmo de hip-hop, que tuvo su origen en las calles de ese país.

Tuli Acosta se perfeccionó en el ritmo hip-hop en los Estados Unidos (Fuente: Instagram/@tuli_acosta)

Tras su regreso a la Argentina, comenzó a dar clases de baile, pero en 2020, con pandemia mediante, Tuli enseñó sus técnicas en TikTok, plataforma que la lanzó al estrellato y en donde alcanzó la cifra de casi tres millones de seguidores, convirtiéndose en una de las más populares en su tierra.

En una entrevista exclusiva para LA NACION, en septiembre de 2021, Tuli Acosta señaló: “Cuando tenía 15 me decidí que quería hacer eso, quería ser buena en el baile y sentía que tenía que dejar un par de cosas para dedicarle full tiempo. Por eso dejé el colegio y se me dio la posibilidad de viajar. Después de seis años de clásico me fui para Estados Unidos a aprender hip-hop, lo hice durante tres años: iba para allá un par de meses y cuando volvía intentaba juntar plata como sea para volver a ir”.

La oriunda de Río Ceballos, a 30 kilómetros de la capital cordobesa, siempre soñó con llegar a lo más alto e incentivar a todos a sumarse a la danza. Es por eso que más tarde creó una cuenta de Twitch en donde, además de ganar más de medio millón de seguidores, también se comprometió a contagiar su pasión por su profesión.

Con el paso del tiempo y su fama ascendente, en 2022 se vinculó románticamente con Mauro Román Monzón Herrera, el cantante conocido como Lit Killah. En tanto, la bailarina dio un salto en el campo artístico y se lanzó como solista en 2021, en colaboración con Luck Ra en la canción “Casualidad”.

Tuli Acosta junto a su novio, Lit Killah (Fuente: Instagram/@tuli_acosta)

“Apunto a ser una artista, alguien que pueda hacer cualquier cosa que le pidas. No es que sueño con bailar en tal lado, que quiero ser cantante de algo, actuar para tal. Mi sueño es que me digan ‘hacé esto’ y que la gente me conozca por hacerlo bien, que me conozcan completa”, dijo a LA NACION.

De allí en más, su presencia en las redes sociales y dentro del público menor a 30 años, se formalizó y ganó terreno, por lo que en estos días se transformó en una de las opciones más viables para reemplazar a Noelia Pompa y ser la nueva participante de El Bailando 2023.