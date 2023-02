escuchar

A comienzos de diciembre del 2022, Martín Campilongo -popularmente conocido como Campi- realizó un inesperado anuncio. Luego de pensarlo mucho y de debatirlo con sus seres queridos, decidió emprender el arduo proceso de dejar de fumar luego de casi tres décadas de adicción. Asimismo, consideró importante registrar su evolución a través de sus redes sociales, no solo para sentirse presionado para no abandonar la lucha, sino también para poder inspirar y acompañar a otras personas que estuviesen en la misma situación que él.

Campi compartió su técnica para combatir una adicción después de 30 años: "Les prometo que se puede"

Así, tanto en Twitter como en Instagram, el humorista se dispuso a compartir su evolución, realizar el conteo de cantidad de días que lleva sin tocar un cigarillo, dar sus tips para combatir el impulso de fumar y hasta relatar los puntos en los que más le cuesta no caer en sus viejos hábitos.

El camino empezó el 7 de diciembre, cuando disparó: “Se termina el año y voy a dejar el pucho. Empiezo a usar parches. ¿Alguno más en la misma?”. A partir de ese tuit inicial, días después regresó para revelar que decidió dar el primer paso al bajar la cantidad de cigarrillos diarios, pasando de 15 a tan solo cinco por día.

“Estoy en 4 puchos por día. Qué bien se siente este conteo. No veo la hora de dejar por completo. ¿Hay ex fumadores en Twitter?”, publicó, un mes después. De esta manera, cada un par de semanas, Campi volvió a dar el presente en Twitter para compartir el paso a paso del arduo proceso.

Llegado el 9 de febrero, apenas un día antes de celebrar su cumpleaños número 54, escribió: “El viernes es mi cumpleaños y es el primero después de muchísimo tiempo sin ser fumador. Me emociona saber que de acá en más voy a cumplir muchos años siendo un tipo saludable y con más energía para disfrutar de lo que amo. Gracias a ustedes por el apoyo”.

Campi utilizó sus redes sociales para registrar el proceso de dejar de fumar

A finales de enero, subió un video en el que contó que, además de utilizar parches para combatir el impulso de fumar, descubrió otra técnica que lo ayuda a sobrellevarlo: tomar un vaso de agua o pegarse una ducha. De la misma manera, propuso que sus seguidores etiquetaran a los conocidos que están en la misma situación para que dieran sus propios tips y compartieran sus experiencias.

“Yo hace tres meses dejé de fumar. Me cuesta, pero hace 3 meses que no lo probé más. Vamos Campi que se puede”; “si se puede, hace más de 20 años que no fumo, costó pero se pudo”; “dejé hace cuatro años de fumar con ayuda de una doctora, en tres meses lo dejé. Mucha agua para sacar la nicotina que tenes en las encías y el cuerpo realmente sentí la diferencia física de dejar de fumar vale la pena”, fueron solo algunos de los mensajes que sus seguidores escribieron en la sección de comentarios.

Campi y Denise Dumas se encuentran de vacaciones en Europa instagram @denise_dumas

Actualmente, el humorista se encuentra en Europa de vacaciones junto a su pareja, la actriz Denise Dumas, y sus hijos, Francesca, Isabella y Santino. Antes de dar inicio a su merecida escapada, celebró que era la primera vez que emprende un viaje sin guardar atados de cigarrillos en sus valijas.

