Nazarena Vélez contó el emotivo momento que vivió con su hija Barbie: “Nos largamos a llorar”

Hace unos meses Barbie Vélez anunció la noticia más linda: espera su primer bebé junto a su marido Lucas Rodríguez. Compartió una emotiva foto con las manos de ambos sobre el vientre y escribió: “Se agranda la familia y no podemos estar más felices”. Quien tampoco pudo ocultar su emoción fue su madre Nazarena Vélez, que se prepara para su nuevo rol de abuela. Tras pasar unos días juntas de vacaciones, contó en LAM (América) el emotivo momento que vivió con hija a días de que celebre su primer Día de la Madre.

El domingo 16 de octubre se festeja en la Argentina el Día de la Madre, fue por eso que Ángel de Brito, le preguntó a sus “angelitas” si tenían algo organizado para conmemorarlo. Vélez dijo que en su caso no iba a celebrarlo. “No preparamos nada, ya sabes que a no me gusta festejar”, le respondió. Sin embargo, aseguró que si va a ver a sus hijos. “Barbie justo llega el domingo porque todavía está en Brasil”, comentó.

Barbie Vélez anunció que espera a su primer bebé (Foto: Instagram @barbiepucheta)

Fue ahí cuando el conductor remarcó que, la joven festejaría su primer Día de la Madre y aprovechó para preguntarle a Vélez sobre los días que compartieron juntas durante las vacaciones en el país vecino. Si bien la modelo aseguró que la pasaron “muy bien” no pudo ocultar su felicidad, y reveló el emotivo momento que tuvo la oportunidad de compartir con su hija, mientras estaban en Brasil.

“Pateó por primera vez el bebé”, contó repleta de emoción la panelista de LAM. “Por primera vez lo sintió. Yo le toqué la panza y me pegó una patada. Las dos nos largamos a llorar”, agregó llena de orgullo la futura abuela.

Nazarena Vélez contó el emotivo momento que compartió con Barbie, quien espera a su primer bebé

Su comentario enterneció al piso y se alegraron por el momento especial que compartieron Nazarena y Barbie. “No podía creer verla con la pancita adelante mío y tan feliz. La pasamos muy, pero muy, pero muy bien”, reconoció Vélez, quien, mientras acompaña a su hija en la dulce espera y se prepara para sumar un nuevo integrante a la familia que llegará en los próximos meses.

La emoción de Nazarena Vélez al enterarse de que será abuela

Luego de confirmar su embarazo a través de un emotivo posteo en Instagram, Barbie Vélez dio una entrevista exclusiva con LAM, donde trabaja su mamá. “Estoy de tres meses, estoy con mucho sueño, mucho cansancio, pero es todo nuevo para mí. Lo que me bancó mi mamá, me resguardó en todo, yo le conté el primer día porque no sabía qué hacer. Eran muchas cosas en mi cabeza. En un principio solo lo sabían mi mamá y mi papá, y con Lucas nos daba mucho miedo que se filtrara. Fuimos muy cautelosos, y no le dijimos a nadie (…). Quería hacer todos los estudios, y que estuviese todo bien”, contó durante la charla.

Barbie habló de su embarazo y Nazarena no pudo ocultar su emoción Instagram

Nazarena, quien fue una de las primeras en conocer la feliz noticia, no pudo ocultar su emoción y dijo entre lágrimas: “Pensé que con los tres hijos que tengo, ya tenía la vida resuelta, y ahora que Barbie está embarazada, me doy cuenta de que no, porque estoy pendiente de que ella y el bebé estén bien. Lo único que puedo decir, es que va a ser una madre increíble. Por lo que ella hizo con Thiago en el peor momento, y cómo ella se puso encima la crianza, no tengo ninguna duda que va a ser una mamá increíble”.

