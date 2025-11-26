Bastián, el hijo de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, presentó a su novia

Los chicos crecen y de a poco empiezan a trazar sus propias historias. Algunas veces estas van por el mismo camino que eligieron sus padres - o uno similar - y en otros casos son completamente opuestas. Bastián, el hijo mayor de Martín Demichelis y Evangelina Anderson, decidió seguir los pasos de su padre. En 2024, cuando su familia se mudó a México, se quedó en la Argentina para formarse como futbolista en las inferiores de River Plate. Pero, en el país no solo pudo desarrollar su pasión, sino también que encontró el amor. El adolescente de 16 años está felizmente en pareja y ya hubo confirmación oficial a través de las redes sociales.

Bastián Demichelis está de novio con una joven llamada Tiziana Aranda. Justamente para dar cuenta de su relación, esta semana ella publicó un video en TikTok en el que se los pudo ver bailar juntos y darse un beso frente a la cámara. El mismo estuvo musicalizado con la canción “Carita de inocente” de Prince Royce. Si bien duró unos pocos segundos, dio cuenta de lo enamorados y felices que están. “Precioso te adoro”, comentó ella en la publicación.

Bastián Demichelis se mostró a los besos y muy enamorado de su novia Tiziana Aranda (Foto: Captura de TikTok @ttizianaaranda)

Por su parte, el joven futbolista no tardó en reaccionar y comentó: “Hermosa mía”. Asimismo, Lola Demichelis, la hija del medio del exfutbolista y la modelo, escribió: “Linda”. A su vez, otros usuarios comentaron: “Qué lindos son” y “Más tierno no hay”. Incluso, una cuenta expresó: “Necesito una juntada de cuatro, con Valentino y Carola”. Valentino es el hijo mayor de Maxi López y Wanda Nara e íntimo amigo de Bastián. Juegan juntos en las inferiores de River Plate y justamente la sólida relación que construyeron hizo que sus madres limaran asperezas y se amigaran. Incluso sus hermanas menores también son muy cercanas.

La joven también compartió en sus redes cómo fue la romántica escena que armó Bastián para pedirle que sea su novia (Foto: Captura de TikTok @ttizianaaranda)

Por otro lado, el 24 de agosto, Aranda compartió en TikTok una foto de la romántica escena que armó Demichelis para pedirle que fuera su novia. Decoró la habitación con pétalos de rosas, luces rojas, velas y un osito de peluche. Además, en la pared pegó globos en forma de corazones y letras que formaban la frase: “¿Querés ser mi novia?”. Incluso hasta le regaló un ramo de flores. “Te amo con todo lo que soy, gracias por aparecer en mi vida”, escribió la adolescente en el posteo. Asimismo, en sus historias destacadas de Instagram, la joven tiene varias fotos de ellos juntos, incluida una a los besos que se tomaron hace unos días por sus tres meses de relación.

Los adolescentes se muestran juntos y enamorados en las redes sociales (Foto: Instagram @ttizianaaranda / @bastian.demichelis)

El hijo mayor de Martín Demichelis y Evangelina Anderson ganó una gran popularidad en el último tiempo, pero no solo por sus habilidades deportivas, sino también por sus gestos. Además del costado romántico que dejó entrever su novia, su madre también dio cuenta de sus cariñosas actitudes. No solo la acompaña y apoya en sus proyectos y en ocasiones la recibe con flores cuando llega a su casa, sino que en junio, le hizo un regalo único: un tatuaje en su honor.

El impactante tatuaje que se hizo el hijo mayor de Evangelina Anderson en honor a su madre

Bastián se tatuó en el antebrazo los ojos claros de su madre y la mirada de un tigre. Como era su primer tatuaje y por ser menor de edad, su madre lo acompañó a hacérselo y no pudo ocultar su emoción al ver el resultado final. “Alguien se tatuó mis ojos... Desde chiquito me lo decías. Te amo”, comentó la modelo.