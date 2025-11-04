Evangelina Anderson rompió en llanto en MasterChef, emocionó a todos con su plato y terminó a los abrazos con Wanda Nara

Este sin duda fue un año de muchos cambios para Evangelina Anderson, especialmente en el plano personal. En agosto confirmó su separación de Martín Demichelis, su pareja durante 18 años y padre de sus tres hijos Bastián, Lola y Emma, y tras vivir varios meses en México, volvió a instalarse con los niños en la Argentina. También retomó su agenda laboral y actualmente se luce en la pantalla de Telefe como participante de MasterChef Celebrity. Justamente esta semana vivió un momento muy emotivo en el programa. No solo se conmovió hasta las lágrimas con el plato que preparó, sino que terminó abrazada a Wanda Nara, su exenemiga.

En la emisión del lunes 3 de noviembre de MasterChef Celebrity, a los participantes les propusieron un “viaje al pasado”. Wanda Nara anticipó que iba a ser una noche para emocionarse y efectivamente así fue. Evangelina Anderson le presentó a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis un plato de tacos de carne con choclo y salsa criolla y si bien intentó contener las lágrimas, no pudo evitar quebrarse al hablar de la historia detrás de su preparación.

Ante la propuesta de "un viaje al pasado", Anderson decidió recordar la época en la que vivió en México (Foto: Captura de TV / Telefe)

“Fue difícil la elección del plato. Me remonté a un periodo corto cuando Donato dijo que no hacía falta recurrir a la niñez y me fui a México en donde… vi cosas diferentes de mí y en homenaje a un país que me dio tanto, hice los tacos”, explicó con la voz entrecortada. Extremadamente conmovida y con lágrimas en los ojos, explicó que los tres tacos representaban a sus hijos y los choclos a los brazos de ella.

Fue entonces cuando intervino Wanda Nara, quien también lagrimeó al escucharla hablar, para hacer una acotación personal. “Cuántas cosas hace a veces una mamá, ¿no? Cuántas cosas le escondemos a nuestros hijos para hacerles una infancia más linda o para hacer que cuando ellos viajen al pasado tengan un lindo recuerdo y creo que eso es lo que haces vos con tus hijos", reflexionó la conductora.

Anderson se quebró hasta las lágrimas al hablar de sus hijos (Foto: Captura de TV / Telefe)

Anderson estuvo de acuerdo con ella e hizo énfasis en la importancia de transmitirle buenos valores a los hijos y hacerles entender que, a pesar de estar separados como pareja, “mamá y papá están siempre”. “Somos una familia siempre y tiene que haber mucho amor entre papás y con los hijos. Eso representa el plato”, remarcó.

En cuanto a la devolución, Betular destacó la masa de los tacos y el relleno, al igual que los choclos, y le remarcó a Anderson lo importante que fue que haya disfrutado de la cocina. Martitegui, en tanto, le agradeció por compartir su historia.

Pero, la gala no solo dio cuenta del costado más sensible de Anderson, sino también del buen vínculo que tiene actualmente, y ya desde hace un tiempo, con Wanda Nara. Si bien estuvieron peleadas durante muchos años, se reencontraron gracias a sus hijos. Sus primogénitos, Bastián Demichelis y Valentino López, juegan juntos en las inferiores de River Plate y son íntimos amigos, y Francesca e Isabella Icardi son muy cercanas a Emma Demichelis. Incluso las dos familias viven en el mismo edificio.

Wanda Nara y Evangelina Anderson se dieron un fuerte abrazo frente a las cámaras Foto: Captura de TV / Telefe)

“Estoy de acuerdo con vos Eva, en que la familia sigue siendo familia y es re lindo el mensaje que les enseñás a tus hijos y que también se lo cuentan a los míos. Con las vueltas del destino estuvimos peleadas muchos años, pero nuestros hijos son prácticamente hermanos y se acompañaron mucho en momentos difíciles”, sostuvo Wanda Nara y Evangelina Anderson aseguró que se unieron gracias a los menores. Las mujeres terminaron dándose un fuerte abrazo y reafirmaron el cariño mutuo que se tienen.