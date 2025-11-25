Maxi López sorprendió a todos al revelar cómo y dónde conoció a Wanda Nara

¿Quién iba a imaginarse que a 12 años de su escandalosa y mediática separación Wanda Nara y Maxi López iban a estar a las carcajadas, lanzándose indirectas y sacando los trapitos al sol en televisión? Bueno, pasó. Los exs lograron limar asperezas, enfocarse en la crianza de sus tres hijos y pasar de enemigos a amigos. Hoy, además de compartir los asados familiares, están juntos en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), ella como conductora y él como participante. En la emisión del lunes 24 de noviembre viajaron “al pasado” y el exfutbolista sorprendió a más de uno al revelar cómo y dónde se conocieron.

Esta semana los participantes del reality tuvieron que poner a prueba sus habilidades para el canto. Además de cocinar, se sumaron a un karaoke con el invitado del día, Ariel Puchetta, el líder de Ráfaga. “¿Nos conocemos?“, le preguntó Wanda Nara al músico y él le dijo que sí: “Nos conocemos. Íbamos allá con Maldonado al Sunset”.

Maxi López reveló en MasterChef que conoció a Wanda Nara en Sunset (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

“¡Saltó la ficha! ¡Saltó la ficha!“, gritó Maxi López. Lejos de cambiar de tema, el exfutbolista sorprendió a todos con una inesperada revelación: ”A Wanda la conocí en el Sunset... me invitó a ‘un desfile’“. Cabe recordar que los exs se conocieron en 2007 y al año siguiente se casaron. Tuvieron tres hijos juntos, Valentino, Constantino y Benedicto. La relación llegó a su fin en 2013.

“Yo estuve ahí esa noche, si este iba todas las noches”, acotó Puchetta, para dar cuenta de que fue testigo de ese primer acercamiento entre ellos en el boliche. Al ver las expresiones de López, Nara lo invitó a hablar. “Tiene razón, estaba siempre en Sunset. Olvidate, ¡bailanta!”, reconoció el exfutbolista. Sin embargo, antes de que siguieran enfocándose en el pasado, prefirió callarse. “Necesito omitir información. Estoy salvando el pellejo”, reconoció.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron casados entre 2008 y 2013 y tuvieron tres hijos juntos Archivo

Pero, así como en las emisiones del programa López saca a relucir su costado más divertido e irónico, eso no quita, que, en ocasiones, también demuestre su vulnerabilidad. La semana pasada los participantes tuvieron unos ayudantes especiales: sus hijos. Ellos fueron los encargados de ir al mercado y seleccionar los ingredientes para que cocinaran. Maxi contó con la ayuda de Valentino, Constantino y Benedicto. La emoción estaba en el aire, y más aún cuando Wanda Nara le preguntó: “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?”. “Que te la pasás extrañando”, reconoció él. Cabe destacar que la residencia permanente de López está en Ginebra, donde convive con su pareja Daniela Christiansson, su hija Elle y su bebé en camino.

Maxi López se emocionó al hablar de sus hijos en Masterchef y Wanda Nara lo sostuvo ante las cámaras

Su honesta revelación lo hizo emocionarse hasta las lágrimas. Nara no lo dudó y le dio un sentido abrazo delante de todos. “Yo no me acuerdo cuando fue la última vez que lo abracé a Maxi”, bromeó, aunque luego, a modo de tranquilizarlo, le aseguró: “Están todos bien los chicos, eso es lo importante”. El exfutbolista reconoció que trata de “estar presente acá y allá” pero que eso es difícil: “Cuando estoy acá extraño a mi hija, cuando estoy allá extraño a mis hijos”. Ante esto, Nara le preguntó qué podría hacer para encontrarle la vuelta a esta situación y Maxi dejó entrever la posibilidad de hacer un cambio en su vida. “Voy a tener que tomar una decisión”, reflexionó, dando a entender que podría estar evaluando la posibilidad de instalarse de manera permanente en la Argentina para estar más cerca de sus hijos mayores.