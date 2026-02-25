Migue Granados detalló qué método utiliza para bajar de peso y generó polémica entre sus seguidores

En su cuenta de X, Migue Granados contó la fórmula para bajar de peso. Desde el mes de noviembre de 2025, el humorista decidió tomar cartas en el asunto en cuanto a los hábitos alimenticios, combinado con la actividad física, siendo esto un dúo infalible para estilizar su cuerpo y estar más saludable.

Con una nutricionista y una preparadora física que lo acompaña en cada rutina del gimnasio, Granados contó de qué manera utiliza la cinta para sacarle el mayor provecho y así perder grasa.

Migue Granados habló abiertamente sobre su tratamiento para bajar de peso

“Lo que me está haciendo bajar de peso hacer cinta inclinada es tremendo”, deslizó en una publicación, donde hizo mención a esta función del aparato que empina el camino y obliga a redoblar los esfuerzos para cumplir el objetivo.

Luego de presentar el método que le ofreció una solución eficaz contra su problema, Granados siguió: “40 minutos, 15 de inclinación y velocidad 4. Tranca, pero duele. Comparto por si a alguno le sirve”.

Tras brindar el consejo, el conductor de Soñé que volaba (Olga) apeló a su sentido del humor para descartar el uso del Ozempic, un medicamento inyectable que sirve como complemento para poder bajar de peso en un tiempo determinado.

El intercambio del humorista con otros seguidores de X

Al abrir la solapa de comentarios, otros usuarios compartieron su experiencia para brindarle una alternativa a Migue Granados, quien comenzó a hablar más asiduamente sobre el tema para contar su experiencia y conocer otros casos y métodos.

“Lo que mas te hace bajar de peso es el déficit calórico con buena cantidad de proteína y trabajos de fuerza para ganar musculo”, destacó una cuenta llamada @morcipower. Sobre ello, Granados opinó: “Eso hago. Pero hacer cardio hace que el déficit sea mayor. Y, además, gano estado”.

En noviembre de 2025, Migue Granados contó cómo comenzó la dieta estricta

A finales del año pasado, el comediante, por la misma vía digital, contó que lleva a cabo una alimentación “keto” bajo en carbohidratos y moderado en proteínas para amalgamarlo a una rutina física que, según el día, puede ser más o menos exigente.

“Estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la dieta”, aseguró, ante la consulta de un seguidor de cómo mantiene la rigurosidad en el hábito sin caer en la tentación de tomar gaseosas o ingerir alimentos que interfieran en el objetivo de bajar de peso.

Migue Granados explicó en qué consiste su dieta

Específicamente sobre su dieta, aclaró: “Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”.

Por otra parte, Migue, en anteriores oportunidades, explicó que debió dejar de lado la gaseosa cola y achuras como chinchulines y chorizos, que le aportaban muchas calorías e iban en contramano del trabajo minucioso de bajar de peso.