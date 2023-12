escuchar

Benjamín Rojas fue uno de los invitados que Juana Viale recibió este domingo en una mesaza cargada de información, actualidad y novedades teatrales sobre la temporada de verano. En este marco, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) - fiel a su estilo picante - le dio la bienvenida al artista con un pase de factura, en especial por una actitud que este tuvo durante mucho tiempo para con su programa. “Venís con pretensiones”, le dijo seria.

Entre los invitados de la fecha - Cecilia Dopazo, Noelia Marzol, Damián Di Pace y Carolina Amoroso - Juanita tomó de punto a Rojas y le presentó un reclamo por la cantidad de veces que lo llamó para ser parte del ciclo y nunca aceptó. Durante el ingreso del cantante y actor al estudio, la conductora le recordó: “Yo te había dicho hace mucho de venir y vos me decías que no. Y al final, una vez viniste”.

“Me encanta venir a tu programa”, respondió con ironía el artista y agregó: “Yo también lo quería decir”. En ese instante, Viale acotó: “A partir de ahora vas a venir todos los años que yo esté al aire. Prometido”. Con una sonrisa en su rostro, Rojas asintió: “Sí, voy a venir, voy a venir (...) Ahora estoy acá como una carmelita descalza (...) Lo que pasa que ya te dije, hay que venir cuando hay que venir, a decir algo”. Antes de pasar a la mesa, la conductora describió: “Estuvo rudo”.

Si parecía que la serie de palitos a Rojas por parte de Viale había terminado, lo cierto es que no. Luego de que ambos se dieron la mano e hicieron un pase de cuentas, se sentaron todos en la mesa y recibieron a Jimena Monteverde que presentó la entrada del menú. Con una arenga del actor, la nieta de Mirtha Legrand dijo: “Vos acá, podés hacer lo que quieras, mientras sigas viniendo al programa y no te hagas el exquisito como hiciste una vez”. “Acá estoy, firme”, contestó.

Al momento que llegó Jimena con el plato, Benjamín comentó: “Yo voy a esperar el bife de chorizo si no es molestia. Vuelta y vuelta y ya estoy”. “Encima venís con pretensiones”, sentenció Juanita. Además, la cocinera le indicó: “Lo que pasa que por decreto de la señora Viale, no se come carne en esta mesa”. Luego del comentario con ironía, abandonaron el ida y vuelta y el programa continuó.

El look romano de Juana Viale que dejó atónitos a todos por un detalle subido de tono

Juanita deslumbró son su look “romano”. En cada oportunidad, la nieta de Mirtha suele presentarse con estilos nuevos y algunos referenciales a otras culturas. En el tercer domingo de diciembre, la conductora dio detalles del atuendo osado y le envió un reclamo al diseñador del mismo, Gino Bogani, por una particularidad.

“Hoy tengo puesto un vestido, una túnica de seda doble con apertura lateral. Bogani hoy, no sé qué pasó”, expresó Juanita al tiempo que mostró frente a cámara parte de la prenda y señaló el tajo lateral. “Muy lindo. Es color coral luminoso, ¿cómo lo ven desde sus casas? Si, me voy a aparar de frente porque me intimidaron hoy…”, se sinceró la conductora.

Y agregó una sutil y divertida queja: “Hasta acá el tajo, Bogani. Hasta la cadera. Es una inspiración romana, romanesca”. Acerca de su pelo, el cual lo llevó suelto y con bucles, comentó: “Parece que tengo más pelo hoy. ¿Qué pasó? Hubo medidas en el Gobierno, pero acá no hubo medidas, estamos totalmente desmedidos”. Luego de ello, jugó con su figura y subrayó: “Es todo mío. Todo esto es mío, por suerte”.