Benjamín Vicuña blanqueó qué pasó realmente en el cumpleaños de Magnolia con la China Suárez y Mauro Icardi

Las tensiones en torno al WandaGate no cesan y, a diario, se suman nuevas polémicas. En medio de la disputa, el 7 de febrero fue el cumpleaños de Magnolia, la hija en común de María Eugenia ‘la China’ Suárez y Benjamín Vicuña. Si bien cada uno celebró por separado, el sábado 8 organizaron un festejo en común en la casa de la actriz y, además de ellos, quien también estuvo presente fue Mauro Icardi. Mientras la ex Casi Ángeles se encargó de subir fotos y videos de la fiesta, el chileno prefirió pasar inadvertido y esto habría sido por no coincidir en nada con las decisiones que tomó su expareja. Ahora, días después del evento, el actor rompió el silencio y se sinceró sobre cómo fueron las cosas.

Según se pudo ver en redes sociales, Suárez organizó en su casa una gran celebración por el cumpleaños de Magnolia, con toboganes inflables, pileta, una máquina de espuma y un menú que incluyó hamburguesas, helados y una torta de dos pisos. Asimismo, la actriz dejó entrever la presencia de su pareja, Mauro Icardi, al compartir una foto de ambos cubiertos de jabón. Sin embargo, la gran sorpresa fue la confirmación de que Benjamín Vicuña también estuvo en el festejo, aunque, a diferencia de otros años, no compartió imágenes familiares en sus redes, lo que alimentó especulaciones sobre su relación con la China Suárez y el clima del evento.

Yanina Latorre reveló que Vicuña estuvo en el festejo de Magnolia que Suárez organizó en su casa el sábado (Foto: Instagram @yanilatorre)

Tras esto, y antes de viajar a Punta del Este el martes, Benjamín Vicuña fue abordado por la cámara de LAM (América TV) y consultado sobre cómo enfrenta la exposición mediática en torno a su expareja. Ante la consulta sobre cómo vive todo el escándalo mediático alrededor de su familia, el actor respondió con firmeza: “Mi respuesta es la misma desde un principio, ustedes la saben. No van a encontrar nada más que decirte que las cosas se resuelven a puertas cerradas”.

Además, enfatizó en la importancia de proteger a sus hijos en medio de la situación: “En la intimidad de la casa para preservar a los chicos, que es lo más importante, eso todo el mundo lo sabe. Y bueno, el resto no tengo nada que opinar, no es mi historia“.

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre el cumpleaños de su hija Magnolia con la presencia de Mauro Icardi (Captura: América TV)

En relación con los rumores sobre un supuesto encuentro tenso con Mauro Icardi y la China Suárez durante el festejo de su hija, Benjamín Vicuña fue claro con su respuesta. “¿Cómo pasaron en el cumple de Magnolia?”, le preguntó el cronista, ante lo que el actor contestó con humor y desestimó cualquier polémica: “Tuvo muchos cumples, tipo Mirtha (Legrand)”.

Sin embargo, el periodista insistió sobre si la presencia del futbolista le había resultado incómoda, por lo que el galán fue categórico: “No, tuvimos un cumpleaños muy lindo y bueno, eso es lo importante”. Finalmente, sin querer dar demasiados detalles al respecto, desestimó cualquier conflicto con Icardi y cerró el tema con una frase contundente: “No pasa nada, no hay mucho más que explicar”.

Qué se sabe sobre el malestar de Benjamín Vicuña en relación con el WandaGate

Tras la ola de repercusiones y los rumores sobre posibles tensiones entre Eugenia Suárez, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi durante el cumpleaños de Magnolia, el programa Intrusos (América TV) abordó el tema y dio detalles sobre la presencia del actor en la celebración. “Vicuña fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi. Lo que me dicen es que a él no le gusta para nada, está muy enojado con este tema, que se hable de los menores, de sus hijos”, contó Paula Varela.

En esa línea, la panelista señaló que Benjamín “está podrido” de la situación y, según información que recibió de alguien cercano a él, considera que “todas las cosas privadas que suceden tienen que quedar en lo privado, no en lo público”.