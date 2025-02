La sorpresa que China Suárez le preparó a Mauro Icardi por su cumpleaños con la participación de sus tres hijos

Desde que oficializaron su romance en medio de la disputa legal y mediática con Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez no dejan de mostrarse juntos a través de las redes sociales. Desde sus tardes de sol y pileta, cenas románticas en el restaurante fetiche de los famosos en la Costanera hasta los viajes que hicieron al interior y el exterior del país, el futbolista del Galatasaray y la actriz suelen hacer gala de su amor frente a sus millones de seguidores de Instagram, muchas veces con indirectas y palitos incluidos para la conductora de Love is Blind. Así, a primera hora de hoy, la protagonista de Casi Ángeles sorprendió con la publicación de un video que le dedicó a Icardi por su cumpleaños número 32, en el que también aparecen sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio .

“Sobran las palabras. Feliz nacimiento mi amor”, escribió la China Suárez en un posteo, al que le sumó el emoji de un corazón y un fuego, y acompañó con la canción “Those Eyes”, de la banda canadiense New West.

El video comienza con imágenes de archivo de los inicios de Mauro Icardi como futbolista, cuando todavía era un niño, y recorre algunos hitos de su carrera, para luego continuar con la sorpresa que la actriz le preparó para el Día de los Enamorados, con detalles como un ramo de globos de helio en forma de corazón, además de pétalos de rosas y postales de la pareja distribuidos en la cama. En ese momento, se puede ver que el deportista ingresa a la habitación y abraza a su enamorada, mientras los hijos de ella los acompañan, así como su nueva mascota, un gato atigrado de color amarillo al que llamaron Coco.

Además, Suárez incluyó recuerdos del reciente festejo de cumpleaños de su hija Magnolia, donde los novios aparecen abrazados en medio de la cascada de espuma, así como otros momentos íntimos de su relación en los que compartieron risas, besos y muchos mimos.

Entre los miles de “me gusta” y comentarios que recibió la protagonista de Linda en su publicación, Icardi solo atinó a responder “Gracias, gracias y gracias”, junto a los emojis de un corazón rojo. Y así como muchos usuarios criticaron el gesto de la China Suárez y lo tildaron de “exagerado” por el poco tiempo que llevan en pareja, hubo quienes celebraron su amor y lo bien que se ven juntos.

Pampita se sinceró sobre su relación con China Suárez

Esta semana, las cámaras de LAM (América) interceptaron a Pampita y le preguntaron cómo es su actual relación con la China Suárez, después de que se filtrara el palito de la actriz hacia ella por el juicio que perdió por adulterio contra Martín Barrantes.

“Uno en privado dice cada cosa... imaginate que si ven mis chats te juro que me tengo que ir del país”, aseguró la modelo, con su sonrisa intacta.

El posteo que habría hecho la China Suárez contra Pampita en sus mejores amigos de Instagram (Foto: Instagram)

“No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia porque es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara, no comparto el espacio”, sostuvo Ardohain, en tanto afirmó que por su parte “siempre va a estar todo bien”.

“A partir de que ella fue mamá de Magnolia [la primera hija de la actriz de Casi Ángeles con Benjamín Vicuña], el chip cambió por completo. El lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía”, agregó sobre el vínculo que las unirá de por vida. Y si bien Pampita reveló que no hubo un pedido de disculpas de parte de Suárez, resaltó que tampoco lo considera necesario. “Yo doy por entendido que está todo bien”, concluyó.

