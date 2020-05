Benjamín Vicuña contó qué habló con Pampita sobre la tenencia de sus hijos

El actor contó cómo se encargan junto a su ex, Pampita, de la crianza de sus hijos durante esta cuarentena. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 11:47

Durante esta pandemia y por el aislamiento, muchos famosos dan entrevistas desde sus hogares a diferentes medios de comunicación. Y ese fue el caso del actor chileno Benjamín Vicuña, que en un vivo de Instagram habló de todo.

El actor, quien está esperando otro hijo con la China Suárez , se refirió a todos los cambios y desafíos que debió afrontar a raíz de esta cuarentena por el coronavirus y contó una de las charlas que tuvo con su ex, Pampita , en estos procesos de adaptación a la "nueva normalidad".

"Sí, es así. Vamos a ser papás, así que estamos felices. En este momento extraño. Pero quedándome con lo positivo, verlo crecer minuto a minuto. Acompañando este embarazo, estando cerca de mis hijos. Justo Magnolia con dos añitos está aprendiendo a hablar, hace un montón de cosas. Justo estaba en Chile cuando sucedió esto y por suerte pude viajar a tiempo, para estar con mi familia, que es lo más importante", indicó Benjamín Vicuña cuando lo felicitaron por la flamante noticia de embarazo de su mujer.

Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain estuvieron diez años en pareja y tuvieron tres hijos. Luego, el actor conoció a Eugenia "la China" Suárez , y hoy esperan a un segundo bebé. La modelo, por su parte, durante e 2019 concibió matrimonio con el diplomático Roberto García Moritán .

Lo cierto es que el aislamiento obligatorio puso a muchas exparejas con hijos en aprietos. Si bien se permite que los niños y las niñas pasen una semana en cada casa, al principio la medida no lo contemplaba .

"Hablé con Pampita y me dijo que estaba superada por la situación", explicó el actor ya que Blanca , Beltrán y Benicio , estuvieron un tiempo en su casa. "Me dijo que no tenía gente que pudiera ayudarla, ni niñeras, ni nada. Y lo que se acostumbraba era, con los padres separados, que el padre los pueda ver 30-40 minutos, pero luego se transformó y lo arreglamos por algo de sentido común, que los chicos pasaran una semana en cada casa. Y eso que se hizo fue una cosa de sentido común y luego se decretó. Y es la forma correcta que hemos hecho los padres separados. Y esto me alegra mucho porque uno de los beneficios de esto es que los niños están contentos de poder estar con sus papás", explicó.

Por otro lado, comentó lo difícil que es que los chicos estudien en casa ya que antes pasaban "casi doce horas en la escuela". "Lo que más me ha puesto a prueba son las tareas. Yo estoy con los más grandes, y matemáticas, inglés... es como que... Se complica. Además no es que le dejás la tarea y te vas y ellos lo resuelven, sino que tienes que acompañarlos. Es difícil", indicó Vicuña.