Benjamín Vicuña mostró su espectacular biblioteca, pero un pequeño detalle se robó la atención

Luego de varias turbulencias mediáticas, Benjamín Vicuña está volcándose de lleno a sus proyectos personales; entre ellos, la nueva propiedad que alquiló en Barrio Parque y que, de a poco, comenzó a mostrar con orgullo a sus seguidores en las redes sociales.

La flamante “casa de soltero” del actor, que recientemente se separó de la China Suárez, tiene 500 metros cuadrados (430 cubiertos); espacio suficiente para albergar a sus cinco hijos -Bautista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio- cuando pasen tiempo con él. La vivienda cuenta con un comedor para 12 personas, seis baños y una suite de lujo con chimenea y un balcón aterrazado al contrafrente. Además, presenta otras dos habitaciones, playroom y, en el patio trasero, una cómoda piscina.

En las últimas horas, Vicuña compartió una foto de su elegante biblioteca y los usuarios de Instagram no tardaron en notar un detalle emotivo sobre uno de los estantes. En el sector izquierdo de la imagen, justo debajo de la escalera que se encuentra adelante, se puede observar un retrato de su hija Blanca dibujado en lápiz negro.

El dibujo de Blanca que conmovió a los seguidores de Benjamín Vicuña. Fuente: Instagram

Blanca, fruto de la relación entre el chileno y Pampita Ardohain, falleció el 8 de septiembre de 2012, luego de unas vacaciones familiares en México. Mientras disfrutaban del descanso en Cancún, la niña de seis años contrajo una enfermedad provocada por una bacteria que derivó en una neumonía hemorrágica, una falla multisistémica y un derrame cerebral.

A casi una década, Vicuña habló de su trágica pérdida en el programa Mamás felices (UCL TV). “Hay gente que me escribe y siente la angustia que yo viví en algún momento, pensando si se puede volver a encontrar la felicidad. Si esa llama, ese dolor infinito, en algún momento se apacigua”, contó. Y agregó: “En mi caso, creo que el gran motor fueron mis hijos. También un amor divino que va más allá de mi fuerza, viene de arriba y me ilumina. Creo en Dios y la fe es clave. Pero no quiero hacer una bajada ni una editorial de esto. Cada uno tiene el derecho de sentirlo y vivirlo como corresponde o como pueda”.

Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca, fallecida en 2012 Instagram: @benjavicunamori

Por último, consideró: “Trato de evadir este tema porque es muy complejo y muy profundo. Es inevitable sentir que soy, en parte, un embajador de esto que me tocó vivir, que debo comentarlo y debo compartirlo con las personas que están atravesando el peor momento. Hay una vida generosa, el sol sale, por cariño y respeto a las personas que amamos, debemos salir adelante”.