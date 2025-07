El guiño oculto de Mauro Icardi a Wanda Nara que no pasó desapercibo en las redes

Tras su llegada a Turquía, país al que Mauro Icardi tuvo que volver para retomar sus actividades como delantero del Galatasaray, el futbolista y María Eugenia ‘la China’ Suárez disfrutaron de una velada romántica. Aunque parecería ser algo habitual entre ellos, un detalle en la prenda de él no pasó desapercibida por los fanáticos de Wanda Nara.

La China Suarez y Mauro Icardi viajaron a Turquía Gerardo Viercovich

A través de la cuenta de Instagram de Gossipeame, Marcia Frisciotti, conocida como ‘Pochi’, publicó dos imágenes en las que el jugador de 32 años lucía la misma camisa; la primera, data del videoclip de “Amor verdadero”, canción que Wanda hizo para él; y la otra, en la que abraza a la ex Casi Ángeles en la parte trasera de lo que parece ser una limusina.

“Amo a Mauro con la camisa Prada de jean que le habría comprado Wanda para el video de ‘Amor Verdadero’, ahora con la China poniendo ‘ellos rezando por nuestra ruptura, nosotros planeando nuestro futuro’. Awantala Romeo!”, publicó la panelista de Puro Show (eltrece) junto a emojis de carcajadas.

Mauro Icardi usó la camisa que le había regalado Wanda Nara para salir con la China Suárez (Instagram)

La fotografía de la que habló Pochi es la misma que el deportista publicó en las últimas horas en su perfil de Instagram, donde acumula 13.9 millones de seguidores. “Ellos rezando por nuestra ruptura… Nosotros planeando nuestro futuro juntos. Te amo", fueron las palabras que le dedicó a su enamorada con una serie de fotografías románticas.

Mauro Icardi luciendo la camisa que su ex le regaló (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Mauro Icardi junto a la China Suárez en Turquía (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Las palabras de Icardi generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos mostraron su apoyo incondicional, otros expresaron su malestar. “Linda pareja disfruten que están solos, ya pronto estarán con los hijos”; “Mejor que sigan juntos son tal para cual y su propio karma jajajaja”; “Quién reza por su ruptura? ¡Por favor quédatela para siempre, así no destruye ninguna familia más!”, y “Son tan hermosos. Les deseo lo mejor”, fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios que circularon en las redes sociales (Foto: Captura Instagram)

Por su parte, la China Suárez replicó las stories de su novio y aprovechó para aclarar algunas de las cuestiones que la aquejan. Luego de haber realizado un contundente comunicado mediante sus redes sociales en contra de Benjamín Vicuña, quien revocó el permiso para que sus dos hijos menores no puedan viajar a Estambul, le respondió a Ángel de Brito.

El conductor de LAM (América TV) alertó un posible impedimento de contacto de su parte, que impedía que el galán chileno se vea con sus dos menores; por lo que ella lanzó: "¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con MI niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá“.

La China Suárez le respondió a Ángel de Brito con un audio de Benjamín Vicuña

"Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas“, agregó. Para respaldar sus dichos, difundió un audio donde se escucha la voz de Vicuña en el que comenta: ”Estoy con los chicos todavía acá y la verdad que están con más niños, están felices, así que nada, yo creo que se van a dormir acá“. Y cerró: ”Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más“.