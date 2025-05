La determinante reacción de Wanda Nara tras ver a L-Gante con otra mujer: “¿Nos encontramos?"

El escándalo del Wanda Gate tuvo un giro inesperado en las últimas horas. Elián Ángel Valenzuela, o L-Gante, como se lo conoce públicamente, dio cuenta de que estaría separado de Wanda Nara. El jueves 15 de mayo subió a sus historias de Instagram una foto con una misteriosa mujer y dio a entender que sería su nueva pareja. Como era de esperarse, la reacción de la mediática no se hizo esperar. Subió una foto subida de tono y dejó un sugerente mensaje.

L-Gante dio cuenta de que se separó de Wanda Nara al mostrarse con otra mujer (Foto: Instagram @lgante_keloke)

En la imagen que subió L-Gante se lo pudo ver en su auto aferrado a la mano de una mujer que estaba sentada en el asiento del acompañante. A ella no se le vio la cara, solo su ropa, un vestido color lila y una cartera negra. El músico comentó la publicación con un corazón rojo y la musicalizó con su canción “Otra poesía”. Acto seguido publicó una selfie que se tomó con la joven con quien estaría saliendo.

L-Gante se mostró con una joven tras su separación de Nara (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Por su parte, Wanda Nara también reaccionó en Instagram. En sus historias subió una foto que se sacó en el baño de su casa. Posó frente al espejo en ropa interior y dejó un mensaje. “¿Nos encontramos por acá?”, comentó y adjuntó un link que redirigía a un sitio web para adultos. Su publicación fue interpretada por muchos como un claro gesto para su exnovio.

La foto que subió Wanda Nara luego de que L-Gante se mostrara con otra mujer (Foto: Instagram @wanda_nara)

Si bien aún no está del todo claro cómo quedaron las cosas entre el músico y la conductora, quien habló de su relación esta semana fue justamente Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante. En diálogo con Las mañanas con Andino (TV Pública) reveló detalles de su vínculo con Wanda Nara, con quien se mostró muy cercana en los últimos meses. “No sé si llamarla nuera, amiga... Te puedo hablar de ella como persona”, dijo sin vueltas. “Me cae bien, siempre tuvimos muy buena relación y, por lo tanto, voy a seguir así”, agregó y dio cuenta de sus intensiones de mantener un buen trato con ella, independientemente del vínculo con L-Gante.

“Son problemas de pareja, de mujer. Yo no voy a salir ni hoy ni mañana ni el mes que viene a decir: ‘porque Wanda…’. No. Las relaciones son así, hoy están y mañana no. No tengo nada en su contra. La verdad, como persona conmigo, fue diez puntos“, afirmó y remarcó que entre ellas pueden hablar “de mujer a mujer, de igual a igual”. Por último, aseguró que como madre sueña con que su hijo esté feliz y acompañado por alguien que “realmente lo quiera a él, a Elián Valenzuela, no a L-Gante”.